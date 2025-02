Cristina Pedroche revela el sexo de su segundo bebé con una emotiva carta

Después de anunciar su segundo embarazo el pasado 28 de diciembre, en pleno Día de los Santos Inocentes, Cristina Pedroche compartía un vídeo en el que aparecía junto a su marido, Dabiz Muñoz, sosteniendo un test de embarazo mientras ambos esperaban expectantes el resultado.

Ante las especulaciones sobre si se trataba de una broma por la fecha elegida, la presentadora aclaró en un comunicado en sus redes sociales el motivo de hacer pública la noticia precisamente ese día. "Hace dos años, el 28 de diciembre una revista publicó en portada una foto de Dabiz y mía (muy antigua, por cierto) diciendo que estaba embarazada. Esa revista antes no se puso en contacto conmigo para preguntar si era verdad o mentira".

"Como he dicho antes era una fecha que yo tenía marcada por el dolor y quería sustituirlo por algo bonito", explicaba Pedroche.

La emotiva carta de Pedroche a su bebé

Ahora, Pedroche ha querido dedicarle una emotiva carta a su segundo bebé, en la que además ha revelado su sexo.

"Todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido. Creo que esta vez soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real", comenzaba escribiendo.

"Adoro estar embarazada, aunque esté cansada, me encanta saber que mi cuerpo está creando vida. Me hace sentir imparable, que puedo con todo", ha confesado la presentadora que, a pesar del cansancio, disfruta enormemente de esta etapa.

"Pero reconozco que cuento las semanas que quedan para tenerte entre mis brazos, mirarte a la carita y poder besarte. Deseando también saber qué tipo de parto querrás que tengamos", añadía.

La pequeña Laia, también está viviendo con entusiasmo la espera. "En casa estamos todos locos de ganas por verte, sobre todo tu hermanita que no para de darte besos y abrazos. Todo el rato me hace gestos para que te saque de la tripa pero ya le he dicho que te faltan unos meses y que tú también tienes muchísimas ganas de estar con ella. No sé cómo voy a poder gestionar tanto amor. Imagino que os tocáis, que os miráis, que os dais un beso…y estallo".

Además, la presentadora ha aprovechado su carta para reflexionar sobre el increíble poder del cuerpo de la mujer. "¡Qué maravilloso es el cuerpo de la mujer que no solo puede crear vida sino que también lo alimenta y lo protege!", ha señalado con admiración.



Finalmente, Pedroche ha revelado el sexo del bebé con unas palabras llenas de ternura: "Te amo con locura, bebé. Tu papá, tu hermanita y yo te adoramos. Te quiero hijo".