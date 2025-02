La influencer Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, ha ganado el reto 'World Marathon Challenge', tras quedar en segundo puesto en la última carrera, que ha tenido lugar esta madrugada en Miami. Verdeliss ha ganado el reto –que consistía en correr 7 maratones en 7 días consecutivos en 7 continentes distintos–.

Sin embargo, en esta última carrera, la japonesa Tomoni Bitoh se ha hecho con el primer puesto. Aunque esto no le ha impedido a la influencer arrebatarle el récord femenino a la danesa Kristina Schou.

En las seis primeras carreras, Verdeliss consiguió hacerse con la victoria. El maratón comenzó el pasado 31 de enero en la Antártida, donde 'Estefi' logró el primer puesto entre las mujeres y la cuarta posición de todos los participantes. Las siguientes carreras fueron en Ciudad del Cabo, Perth, Dubái, Madrid y Brasil.

7 días después y casi sin descanso entre las pruebas, ya que apenas ha dormido unas horas en los aviones, ha estado muy cerca de alcanzar las siete victorias. A pesar de no haber ganado el último reto en Miami, 'Estefi' es la ganadora del 'World Marathon Challenge' por los 6 triunfos.

En 2024, la influencer de Pamplona también cumplió uno de sus retos : corrió una maratón por cada mes del año, aunque el desafío de este nuevo año ha sido sin duda mucho más complicado.

La dificultad extrema de la última carrera

La última carrera ha sido extremadamente compleja para la influencer. "No podía parar de vomitar durante la carrera. ¡Pero ey! Creedme que fue mi mayor victoria parar el crono en 3:34 en Miami", ha confesado la atleta en su Instagram.

Verdeliss también ha querido agradecer el apoyo a sus fans a través de sus redes sociales: "Gracias de corazón. He vivido toda esta intensidad en mi burbujita…han sido tantas prisas y estrés, que me agobiaba encender el móvil y no dejar de escuchar las notificaciones. ¡Sé que eran bonitas! Pero no podía con mi vida. SOIS INCREÍBLES y os he sentido", ha escrito la influencer.

Sin embargo, no ha sido un reto fácil. La navarra ha hecho hincapié en las mayores dificultades a las que se ha enfrentado como "la falta de sueño, la nula recuperación entre las distintas carreras, los aviones y los aeropuertos, las diferencias horarias, los saltos climatológicos, altitudes, humedades, jet-lag, comida y las duchas furtivas".

Ahora solo queda descansar y disfrutar de la merecida victoria que ha conseguido Verdeliss: "Menuda experiencia vital, ahora necesito dormir en una cama y recuperar mi piel achicharrada desde Ciudad del Cabo", ha terminado expresando la influencer.