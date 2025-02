Almeida: "Es un niño… y no se va a llamar José Luis porque a Teresa no le gusta"

La presentación de los carteles de San Isidro 2025 este jueves en la Plaza de Toros de Las Ventas ha congregado a los amantes del arte taurino, que tienen en los máximos representantes políticos madrileños a sus dos más firmes defensores: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. La presidenta llegó vestida, una vez más, con un arriesgado diseño de pedrería en tonos rosas de Vicky Martín Berrocal, decorado con plumas en los hombros y con buena parte de la espalda al aire. "Siempre que tengo una urgencia, confío en ella", nos comentó. Se convirtió en, una vez más, en la más demandada a la hora de los selfies.

El alcalde Martínez-Almeida también fue uno de los que más tuvo que detenerse en los corrillos. Su anuncio de que va a ser padre ha hecho que hasta los cronistas más despiadados con su gestión al frente de Ayuntamiento nos hayamos ablandado ante su futura paternidad. Almeida nos contó que va a ser padre de un varón, y reconoció que el nombre no está decidido aún pero que entre sus planes no figura llamarle José Luis. "Porque a la madre, Teresa, no le gusta nada". Se rió cuando le sugerimos la posibilidad de que le llame Isidro, como homenaje al patrón de los madrileños. "Lo va a elegir ella, no me cabe ninguna duda". En el aire queda la posibilidad, dicen quienes le conocen bien, de que sea Íñigo, como homenaje al abuelo de Teresa Urquijo, Íñigo Moreno de Arteaga, que a sus noventa y tantos años todavía sigue practicando la caza. El alcalde reconoce que está encantado con la idea de ser padre, pero él se había hecho a la idea de que iba a ser una niña.

Victoria Federica, la protagonista del cartel

La que apenas se quedó a la fiesta es la que, en principio, era su protagonista. Victoria Federica, imagen del cartel de San Isidro, no se mezcló con el público. Subió al escenario vestida por Roberto Diz para Inés Domecq para presentar la foto de la mano de su predecesora, Cayetana Rivera, y agradeció a su familia el haberle inculcado la afición taurina desde que era una niña. En su discurso, de apenas dos minutos, mencionó a Juan Carlos I. "Mi abuelo el rey Juan Carlos estaría muy orgulloso".

La nieta de Campechano empieza a sentirse cómoda en este tipo de saraos, más si está rodeada de sus amigos del mundo del toro. Aunque esta vez no estuvo Roca Rey, que perdió el vuelo y no llegó a tiempo para recoger el premio que le habían otorgado.

En los próximos días comenzaremos a ver la cara de Vickyfede, o Vic, como la llaman sus íntimos, decorando las marquesinas de los autobuses de Madrid, con una fotografía que le ha hecho Valero Rioja y que la ha retratado muy favorecida con chaquetilla y montera.

La entrega de los premios y la presentación del cartel también tuvo otros protagonistas, como el periodista Roberto Gómez, que recogió el galardón al "Mejor embajador" y al que Díaz Ayuso definió como "patrimonio decorando Madrid".

Era además el día de la despedida de Miguel Abellán, que ya no se encargará de los asuntos taurinos en la Comunidad de Madrid. Hay quien dice que al desgaste en el cargo se suma que ha dejado el puesto por amor a Olga Casado, la torera revelación. Él lo niega.