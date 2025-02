El evento deportivo más importante (y esperado) del año en Estados Unidos, que ha sido la final entre los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, ha reunido a millones de personas frente a la TV y ha dejado muchos momentos curiosos protagonizados por los famosos que no se lo han querido perder la final desde las gradas.

Taylor Swift en la Super Bowl 2025 celebrada en Nueva Orleans

A diferencia de la la Super Bowl del año pasado, Taylor Swift, que en la edición anterior estuvo acompañada de su amiga Blake Lively con quien celebró la victoria del equipo de su novio, este año ha sido protagonista de un atronador abucheo con el que se mostró bastante incómoda. Este año, ante la derrota de su novio Travis Kelce de los Kansas City Chiefs, no hubo apasionado beso viral. En esta ocasión, Swift estuvo acompañada de la rapera Ice Spice, con quien ha compartido confidencias.

En cambio, la presencia del presidente Donald Trump, acompañado de varios miembros de su familia si que ocasionó la ovación de la mayor parte del público.

Trump es el primer presidente de los Estados Unidos que acude a una final de la Super Bowl. Sentado al lado de su hija Ivanka. También ha estado su hijo Eric acompañado de su mujer, Lara. Realizó un pequeño recorrido por el césped antes de acudir al palco presidencial. Cuando las cámaras le enfocaron mientras sonaba el himno nacional, la mayoría del público reaccionó con una sonora ovación. Trump, quien no siente mucha simpatía por Swift ya que Swift pidió el voto para Kamala Harri , se mofó de los abucheos a la cantante en la red social 'Truth': "La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. Salió del estadio abucheada. ¡MAGA ("Make America Great Again") no perdona!", escribió.

Han sido muchos los famosos que no se han querido perder la final: desde Leo Messi pasando por los jugadores del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y Koke, así como Kevin Costner, Brendan Fraser, Bradley Cooper, Anne Hathaway, el rapero Jay Z acompañado de sus hijos.

Jay Z y sus hijos durante la final de la Super Bowl

Kendrick Lamar ha sido el encargado de amenizar el descanso de la final de la Super Bowl 2025, aunque las redes sociales muchos comentarios se han inundado de comentarios sobre la actuación, la mayoría de ellos apuntando a que ha sido la peor y más aburrida de la historia.