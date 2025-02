Marta Pombo revela a medias el secreto que no puede desvelar por la Ley de Influencers

Marta Pombo es consciente que ser un personaje público con miles de seguidores conlleva que todo lo que ocurra en su entorno y en su vida diaria se convierta en objeto de debate. En este caso, su rostro y su piel sana han sido lo comentado, por lo que la mediana de las Pombo lo ha aclarado de forma clara: "Algo me he hecho, pero la Ley de Influencers no me deja deciros que me he hecho".

La hermana de María Pombo ha esclarecido que esta ley le afecta por contar con más de 1 millón de seguidores, aunque también puede aplicar a aquellos creadores que tengan ingresos iguales o superiores a 300.000 euros a través de su actividad en redes o que hagan 24 o más publicaciones en el año.

En concreto, el punto de la ley al que se refiere es relacionado con la salud: "La prohibición de publicidad sobre medicamentos, productos sanitarios o métodos con pretendida finalidad sanitaria, cuando no respete la normativa sobre publicidad y promoción comercial aplicable a este sector". Y es que Marta revela que se ha sometido a algún tratamiento o retoque estético que le ha facilitado tener un rostro más iluminado y una mejor piel, pero no revela qué. Tras su consulta para eliminar estrías por su embarazo se empezó a plantear "¿y si...?", relata la influencer, "pero como no puedo decir lo que me he hecho", aclara.

"Hay que tener mucho cuidado con el nivel de influencia que tienes", explica entendiendo que su trabajo tiene que estar regulado bajo una normativa. Sin embargo, es una de las profesiones más nuevas que se encuentra llena de vacíos y desconocimiento, por lo que no le gusta que le "tachen de mentirosa". Marta ha aclarado que no oculta nada, y que gestiona sus redes con naturalidad y autenticidad, por lo que le "encantaría contarlo".

Asimismo, Pombo ha explicado que conoce punto por punto la ley que le repercute, ya que desde la agencia a la que pertenece, Vertical – un proyecto de representación de Marc Márquez al que se unió María Pombo el pasado mes de junio –, tuvieron una reunión con abogados porque "no la queremos incumplir".

Por ello, ahora las hermanas Pombo y el resto de influencers que cumplen con los requisitos de audiencia, ingresos o publicaciones aclaran en sus historias y post cuando se trata de un servicio u objeto regalado escribiendo gift o regalo. En cambio, si no lo indica son compras que han realizado y pagado, o regalos de familiares y amigos.