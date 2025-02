Frank Cuesta asegura que Yuyee le quiere en la cárcel: "Me han puesto una querella criminal para destruirme"

El divorcio de Frank Cuesta y su exmujer Yuyee sigue dándole quebraderos de cabeza al herpetólogo. El 2024 fue un año complicado en el que tuvo que negociar con ella para no perder el Santuario Libertad y ahora, un mes y medio después de recibir la visita de la policía tailandesa y responsables de Inmigración, Cuesta asegura que Yuyee quiere verle en la cárcel.

En un nuevo vídeo en directo, el que fuera presentador de televisión desveló que ha recibido una querella criminal, "algo que te ponen porque quieren que vayas a la cárcel o te echen del país". "Mis sospechas cuando vino Inmigración no eran infundadas. Aunque dije que no fuerais a meter mierda, ya me olía de quién venía. Incluso la policía animal me advirtió de que esto iba a pasar", confesó.

"Son tres querellas en una, las cuales son para destruirme. No se ha puesto para ganar algo o limpiar un nombre. Es para destruirme a mí, destruir el Santuario y como daño colateral, destruir a Zorro", añadió sobre su hijo, actual dueño de la propiedad. En la primera, que trata sobre el derecho al honor, Yuyee denuncia que "por mi culpa, por haber hecho una campaña contra ella, su imagen se ha deteriorado y no es capaz de conseguir los trabajos que quiere".

"La segunda dice que hice unos directos en Kick en los que pedí dinero pero no tengo un permiso específico de trabajo para Kick y que estoy haciendo vídeos de Youtube en los cuales abuso de los animales y tampoco tengo permiso para Youtube", continúa, y añade: "la tercera, que tengo animales protegidos dentro del Santuario y me he montado un zoo en el cual tengo animales ilegales. Esas son las tres denuncias criminales".

Según Cuesta, esto quiere decir que "puedo ir a la cárcel, me pueden deportar y me pueden poner una multa gorda". Al ponerse en contacto con un abogado, éste le advirtió que abandone Tailandia antes de que empezar el proceso "porque me van a empapelar, me van a meter en la cárcel". Frank insiste en que lo que buscan su exmujer y su actual pareja es que le quiten los animales y el Santuario: "Aquí las leyes funcionan de otra manera y como tengas afinidad y mucho dinero, todo funciona de una manera muy diferente".

El herpetólogo se enfrenta a cinco años de cárcel. "El dueño de la tierra es mi hijo Zorro. Si a mí me condenan de alguna manera, a él le condenan. Según su madre, él me está dejando cometer delitos, según su madre, por lo que abriría una instrucción sobre él directamente. Su hija también terminaría declarando, aunque sea menor, porque esto se hace para hacer daño", relató.

La situación ha llegado a un límite en el que Frank confiesa con rotundidad que no piensa perdonar jamás. "No estoy en guerra pero cuando haces cosas que afectan a tus hijos judicial y personalmente, lo siento pero por ahí no se puede pasar. Me sacarán para la cárcel o el aeropuerto pero mi responsabilidad es estar aquí".