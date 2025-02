El grave incidente entre Mari Ángeles Grajal y Jaime Ostos Jr. que ha acabado con una denuncia en comisaría

Momentos de tensión y nervios los que se vivieron ayer en el Hotel Wellington de Madrid durante la entrega de premios "Las Meninas de España", la peña taurina presidida por María Ángeles Grajal. Una velada que transcurría con toda normalidad cuando Jaime Ostos Jr. irrumpió en el lugar sin invitación y, según testigos presenciales, increpaba a la viuda de su padre, Jaime Ostos, y la amenazaba de muerte antes de ser 'invitado' a abandonar el lugar.

Mientras tanto, Jacobo Ostos, que no estaba presente en la sala en el momento del altercado, no dudaba en salir a las puertas del hotel a la búsqueda de su hermano. Tras un forcejeo que acababa con Jaime con el rostro arañado después de que Jacobo le quitase su móvil -aunque Jacobo asegura que ni siquiera le tocó-, la Policía se personaba en el lugar.

Tras este desagradable episodio, y una vez que Jaime se fue en un taxi, Grajal continuó con la entrega de galardones y posteriormente se dirigió a una comisaría de Policía para interponer una denuncia contra Jaime por amenazas, aunque evitó dar detalles de lo sucedido ante las cámaras y confirmar si es cierto que Jaime la amenazó de muerte: "no tengo nada que decir".

Dos colaboradoras de la Crónica Rosa, Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos, fueron testigos del enfrentamiento ya que estaban presentes en dicha cena. Jacobo les comentó: "La ha amenazado y mi madre está llorando. Ha venido a provocar y voy a denunciar a la policía. Le ha puesto el dedo en el costado diciéndole que la iba a mata. Se merecía de todo por amenazar a mi madre pero he podido contenerme y no le he tocado".