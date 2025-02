Aitana brilla en el estreno de su documental mientras la izquierda critica sus propiedades

Aitana estrenó el pasado jueves en Madrid su serie documental Metamorfosis rodeada de amigos y familiares. La artista mostró su personalidad con un look deslumbrante formado por una arriesgado y ajustado vestido negro con detalles de encaje y de cuero, los brazos repletos de pequeños tatuajes y extensiones azulonas para presumir de pelazo.

Un momento importante en la carrera de la artista en la que contó con el apoyo de los suyos y de sus fans, después de que abriera en una entrevista radiofónica hablando de la depresión que padece. "La realidad es que en el documental hay muchas cosas de mi intimidad que no he querido mostrar y no hablo en sí de la depresión, pero se ve que empiezo a estar muy mal y no se entiende el por qué. Ni tan siquiera yo sabía por qué estaba tan mal", explicó.

A pesar de todo, la artista catalana afirma sentirse una mujer afortunada que vive muy bien gracias a su carrera musical y otros jugosos negocios empresariales. "Estoy en un momento muy feliz y tranquilo", pero admite que no sabe dónde estará dentro de un año: "Me cuesta pensar qué es lo que va a pasar, ¿sabes? La vida da tantas vueltas que nunca sabes muy bien lo que puede pasar".

Sobre la buena salud de sus cuentas corrientes habló en el programa La Revuelta, donde confesó que a sus 25 años es propietaria de cuatro viviendas: su actual hogar, una en Miami y otras dos que mantiene en régimen de alquiler. Tal y como explicó, mantiene los alquileres a precios razonables y destacó que en los últimos años su prioridad ha sido invertir en bienes raíces, lo que le ha permitido consolidar un importante patrimonio a lo largo de los años.

Que Aitana sea propietaria e invierta es motivo, para algunos, de crítica. Sus palabras en el programa de TVE han desatado una ola de indignación en redes sociales, donde la izquierda le ha dedicado toda serie de improperios por considerarla una "especuladora". "Aquí una ricachona de turno diciendo abiertamente que invierte en vivienda en una televisión pública"; "No, no debería ser posible que alguien acumule viviendas para vivir de las rentas"; escriben algunos de sus críticos.