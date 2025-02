Dani Martín: "La muerte de mi hermana me hizo madurar y dejar de ser el niñato de El Canto del Loco"

Dani Martín se ha abierto en canal en el programa emitido en Lo de Évole el domingo por la noche. El músico madrileño abordó algunos de los temas más complicados a lo largo de su carrera musical junto a Jordi Évole. El que fuera cantante de El Canto del Loco ha mostrado su faceta más personal, hablando de temas como sus relaciones, sus adicciones, sus problemas de salud mental, el fallecimiento de su hermana y sus ganas de agrandar su familia.

La muerte de su hermana

Uno de los primeros temas que trataron fue uno de los que más ha marcado la vida del cantante. "Yo maduro con la muerte de mi hermana", comienza diciendo. "Es un bofetón terrorífico que de repente te tambalea y te coloca en un rol desconocido. Te dice que si no tiras de tus padres, se van para abajo, y tienes que ser tú el que tire de esto", relataba Dani Martín al explicar cómo vivió el momento de la muerte de su hermana Miriam.

"Dejé de ser el niñato que era en El Canto del Loco para convertirme en un hombre maduro porque mi hermana se había ido de una forma completamente inesperada, con 36 años", decía sosegadamente el cantante de San Sebastián de los Reyes.

"Estaba durmiendo y tenía el teléfono en el salón cargando. Fui al salón y tenía 75 llamadas perdidas de mi madre. Devolví la llamada y mi madre me dijo que mi hermana había fallecido. Es una historia dura, y sobre todo dura para ellos, porque pierden a una hija y colocar eso…", explicaba.

"Hemos vuelto a celebrar las Navidades. Hubo un momento en el que no apetecía, no apetecía hablar de ella, y yo ahora hablo de Miriam. La quiero mucho, era una crack, una veterinaria maravillosa. Muy discreta, completamente diferente a mí", afirmaba el cantante, al que se le podía ver con una gran calma trabajada a lo largo del tiempo.

Los problemas de salud mental

Dani Martín prosiguió hablando de aquellos momentos en los que peor lo ha pasado y lo que le ha provocado mayores problemas de salud mental. Mientras ambos preparaban una barbacoa, abordaron lo mal que lo había llegado a pasar el cantante por las burlas de la gente. Él mismo confesó que su metabolismo le hacía engordar demasiado rápido: "Parezco un yoyó, como una bola".

"Parece que la gente no tiene espejos, ¿no? Es un poco cruel, sobre todo cuando haces vida normal, vas a los mismos bares de siempre o al mismo lugar de vacaciones y te dicen: '¡Cómo has engordado!'. Yo eso no se lo diría nunca a nadie, porque a lo mejor tiene un problema", relataba de forma desahogada.

"Yo he ido a la playa y no me he quitado la camiseta en mi puta vida. Sabiendo que me pueden hacer una foto, tengo mucho cuidado", confesaba sobre el miedo que sentía por los paparazzis. Aunque eso sí, siempre con la moral positiva que le caracteriza últimamente: "Cuando más entradas he vendido para los conciertos es la vez que más gordo estaba. Eso significa que a mi público no le importa el físico y lo que llega al final son las canciones", contaba con una sonrisa Dani Martín.

El cantante confesó el problema de su adicción: "Quería llamar la atención (de sus padres) por haber pasado tantas horas solo, fumando o metiéndome algún 'filete'". Algo que sirvió como hilo para abordar su paso por el psiquiátrico y cómo tuvo el valor de contarlo a todos sus seguidores. "He estado medicado y he estado en el psiquiatra, lo he necesitado para equilibrar la química de mi cabeza. Me hace feliz y me hace sentir bien, es una ayuda para la gente", sentenciaba.

Posteriormente, comentó: "Prefiero no sentirme condicionado por lo que pueda decir @astronauta135. A mí me importa lo que me diga un neurólogo sobre mi madre o lo que me diga el oncólogo de mi padre", dándole importancia a lo que realmente la tiene.

Sobre los impuestos: 'Me toca los cojones'

Otro de los temas que más interés ha causado ha sido cuando Évole le preguntó acerca del tema de los impuestos. "Hay que pagarlos. Mi manera de ser patriota y de querer mucho a este país es llevando todos los deberes hechos sin que nadie me pueda decir nada. Los que defraudan luego son los que sacan las banderas más grandes, y yo llevo mi bandera en mi corazón. Esto significa ser justo, y lo de que la gente pague en Andorra me toca los cojones", decía, refiriéndose a los youtubers que se van al país vecino a tributar.

Amaia Montero, Blanca Suárez y ser padre con María Hervás

Por último, el exitoso cantante, que estrenó disco hace poco, hizo un repaso por algunas de sus relaciones. Por primera vez, además, reconoció haber tenido una relación con Amaia Montero.

"¿Llegasteis a estar juntos?", le preguntaba el presentador.

"Sí, tuvimos un encuentro. La quiero mucho a Amaia. A todos nos alegró cuando la vimos salir con Karol G a cantar Rosas".

"Casi ni estábamos", decía al hablar sobre su relación con Blanca Suárez. "Era imposible convivir. La persecución de los paparazzis fue un acoso y derribo ilegal, había más gente alrededor que ella y yo solos".

Y ojo, porque Dani Martín, con 48 años, ya ha dejado claro qué es lo único que le queda por hacer: "Ser padre es un sueño para mí, es el momento de serlo". Y esto es lo que contestaba al ser preguntado por si tenía algún nombre pensado: "Sí, para el niño no, tenemos la niña en la cabeza", algo que provocó la risa de ambos al mencionar inconscientemente a su actual pareja, María Hervás, y que acabó corrigiendo: "Tengo, tengo", decía el cantante entre risas.