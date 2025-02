Jessica Bueno y Luitingo ponen fin a su relación: "El amor no puede con todo"

Aunque hace pocos días nos enseñaban sus regalos de San Valentín y gritaban su amor a los cuatro vientos como una pareja más, la relación entre Jessica Bueno y Luitingo ha terminado, tal y como han anunciado con un comunicado conjunto en redes sociales para acallar los rumores que habían surgido días atrás.

"No querríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así. Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo. No ha podido ser, a pesar de que hemos luchado mucho para que funcionara, pero hay ocasiones en que el amor no puede con todo, y las circunstancias que nos rodean nos han superado. A veces tenemos que tomar decisiones, aunque nos destroce el corazón y ser capaces de pensar en lo que es más sano para ambos. Continuaremos cada uno por caminos diferentes para cuidar de nosotros mismos, pero siempre teniendo presente el cariño que nos guardamos. Nos quedaremos con todos los recuerdos felices que hemos vivido juntos. Ojalá muchos de esos momentos hubiesen sido eternos. Hemos compartido nuestra historia con vosotros, la de un amor bonito y real que os ha ayudado y dado fuerza a muchos y con el que nosotros también hemos aprendido.

Horas más tarde, Jessica ha hecho una storie donde ha contado, entre lágrimas y visiblemente afectada, cómo se siente en estos momentos. Además, ha hecho una petición a sus seguidores: "espero que podáis entender que necesite un tiempo para estar por aquí con normalidad… Tened paciencia conmigo". Unas palabras con las que pone de manifiesto que ahora mismo se encuentra mal y necesita tiempo. Su deseo, tal y como escribe, es "que podáis ver mi mejor versión, esa chica de risa fácil y con ojos de felicidad". Algo a lo que ha añadido su objetivo ahora, que es que "tengo que buscar la felicidad en mí"."Estaré centrada en mis niños y en el trabajo para dar todo de mí como siempre".

Jessica Bueno y Luitingo se conocieron en ‘GH VIP’ hace poco más de un año. Lo que comenzó con una amistad se convirtió después en noviazgo. Una relación que comenzó siendo a distancia ya que Jessica vivía en el norte con su tres hijos, hasta que decidió trasladarse a Sevilla.

Tal y como han dejado claro en su comunicado, y en cuanto al fin de su relación han añadido que "Os pedimos respeto con las especulaciones. Queremos dejar claro que no ha habido terceras personas por ninguna de las partes, que hemos sido increíblemente felices y que todo ha guardado lealtad. No nos gustaría que mancharais con mentiras lo que para nosotros ha sido bonito y real. Somos personas que intentamos quedarnos con lo bueno y por eso los momentos bonitos siempre superarán a cualquier otro. Daros las gracias por el apoyo y muestras de cariño que siempre hemos recibido de vosotros. Jessi & Luis".