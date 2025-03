Olga Moreno vuelve destrozada a la televisión: "Llevo meses sin salir de casa"

Después de ocho meses alejada de la televisión y más de tres años de su última entrevista personal, Olga Moreno regresó esta semana al programa De viernes para actualizar en qué punto se encuentra su estado anímico tras perder a su madre el pasado mes de junio.

La expareja de Antonio David Flores confesó a Santi Acosta y Beatriz Archidona que ha atravesado un momento muy complicado del que está saliendo gracias al amor y la atenciones de su novio, Agustín Etienne: "No quiero hablar de mi pasado. Cuando me separo lo paso muy mal. Tengo una etapa muy mala y me llevé tiempo en el hospital antes de Supervivientes. Encuentro una salida y conozco a Agustín y me da una sólida para seguir a adelante, pero me dicen que a mi madre le quedan unos meses de vida y vuelvo a caer", ha expresado, intentando no emocionarse al recordar los duros momentos que ha vivido: "Estos últimos meses han sido duros, he estado sin salir de casa"

A pesar de llevar años de relación con el representante, Olga desveló que sigue sin divorciarse de Antonio David, tema del que evitó dar más detalles. No obstante, sí confirmó que la relación de su hija Lola con sus hermanos Rocío y David es estupenda: "Sí, se llevan superbién, se aman con locura. Nuestra relación es correcta, es buena y gracias a Dios, que siga así toda la vida".

Sin profundizar en el tema, Olga aseguró que trata de llevarse bien con el exguardia civil por el bien de su hija, pero ya no existen sentimientos hacía él y ha encontrado en Agustín el compañero de vida perfecto: "Me ayudó en una época dura y le estoy muy agradecida. Estoy ilusionada, es maravilloso", explicó, destacando su ayuda en el proceso depresivo que ha atravesado.

Ahora Olga está centrada en su recuperación y en disfrutar de su hija y su pareja: "Solo tengo ganas de estar con mi hija. Quiero curarme y estar bien", añadió, reconociendo que no ve a Agustín "todo lo que le gustaría": "Es algo que me da pena".

El representante por su parte, participó brevemente en el programa para lanzar un romántico mensaje a la malagueña: "Eres una mujer increíblemente generosa, con un corazón inasequible al desaliento. Gracias por ser paz en mi vida, por tu sencillez y por mejorarlo todo, porque tu normalidad y tu sonrisa crean momentos inolvidables, por el amor con el que vives todos los días y por conquistar los míos. El ego nunca gana y por eso tú nunca pierde". Olga le agradeció su cariño y le dio un fuerte abrazo: "Gracias por tirar de mí, por levantarme".