Habla otra presunta 'amiga especial' de Joaquín: así es la espectacular Cristina Ruiz

Cristina advirtió a Joaquín Sánchez de que Susana habría descubierto su relación de amistad: “Le dije: 'Me ha escrito tu mujer y ha llamado a mi trabajo'” Sin embargo, él "nunca" le llegó a contestar y unos meses más tarde tiene que padecer las duras consecuencias del enfado de la mujer: “Me despidieron. Yo no sé lo que le dijo Susana a mis jefes pero yo ya no trabajaba ahí. Me perjudicaron en mi vida profesional".