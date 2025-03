Millie Bobby Brown reflexiona sobre su cambio físico tras las críticas: "Me niego a disculparme por crecer"

Millie Bobby Brown ha mandado un mensaje a través de las redes sociales tras las críticas recibidas en las últimas semanas durante la promoción de su última película Estado eléctrico (Netflix). La joven de 21 años, que consiguió la fama mundial con su papel de Once en la serie Stranger Things, ha crecido bajo el foco mediático y aguantando comentarios sobre su físico, por lo que ha decidido romper su silencio.

"Quiero tomarme un momento para hablar sobre algo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público", comienza diciendo en su vídeo, sin maquillaje y con mirada triste. "Empecé a trabajar en la industria cuando tenía 10 años, crecí frente a todo el mundo y por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que verme como en la primera temporada de Stranger Things Y, como no lo hago, ahora soy un blanco fácil".

La actriz y su marido, la semana pasada en Madrid

La actriz señaló a periodistas y medios de comunicación que critican su aspecto y contribuyen a este linchamiento mediático. "Hablemos de los artículos, los titulares y la gente que está tan desesperada por destruir a las mujeres jóvenes", citando artículos que están escritos, además, por mujeres. "Siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil destrozarlas por unos cuantos clics".

🔴 Millie Bobby Brown estalla ante las críticas por su apariencia: "Me niego a pedir perdón por crecer" pic.twitter.com/uvK7wGdVnk — CHIC (@ChicRevista) March 4, 2025

"Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme pequeña para encajar en las expectativas irreales de quienes no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. Si tienes un problema con esto, me pregunto: ¿qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo?", sentencia.

Las críticas no son nuevas, pero el hartazgo ha llegado a un límite. Como cualquier actriz joven a la que el público ha visto crecer, ha recibido muchas críticas por hacerlo "tan rápido". "Es difícil lidiar con las inseguridades siendo joven en una industria que es tan crítica, pero creo que el amor propio y el cariño es lo que busco como persona", escribió hace tres años en su perfil de Instagram. Siempre le ha gustado el maquillaje y la moda, algo que algunos de sus haters en redes sociales no consideraba apto para su edad.