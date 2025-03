Jota Peleteiro se reencuentra con sus hijos tras las quejas de Jessica Bueno

Tan solo una semana después de su ruptura con Luitingo, Jessica Bueno encaja un nuevo golpe, ya que ha tenido que despedirse de sus hijos Jota Jr. (9) y Alejandro (3) en su peor momento anímico para que los pequeños puedan disfrutar de unas vacaciones junto a su padre, Jota Peleteiro.

El exfutbolista canceló y cambió los planes a sus niños y a la modelo hasta en tres ocasiones (como ella misma denunció muy enfadada a través de sus redes sociales) pero el pasado martes recogió a sus hijos en Sevilla para poner rumbo a Madrid y después a su residencia en Arabia Saudí. Allí tienen planeado disfrutar de unos días en familia junto al nuevo hijo de Jota, Mansour Malik, fruto de su matrimonio con la la modelo serbia Ajla Etemovic.

Este nuevo encuentro entre padre e hijos llega después de varios "desplantes" del futbolista hacia su exmujer, algo que la propia Jessica no ha dudado en hacer público. Hay que recordar que, desde su separación en noviembre de 2022, la pareja comenzó un enfrentamiento judicial por la custodia y manutención de los niños que parece no tener fin. En su última entrevista en ¡De Viernes!, la andaluza aseguró que Jota no estaría cumpliendo sus obligaciones como padre ni pasando la pensión de manutención.

Un tema sobre el que el exfutbolista no ha querido pronunciarse, guardando absoluto silencio ante las preguntas sobre cómo está la situación con Jessica.