La romántica felicitación de Morata a Alice Campello por su cumpleaños

Después de que en julio del año pasado, tras la celebración de la Eurocopa de España, la influencer Alice Campello y el futbolista Álvaro Morata decidieran poner fin a su relación con un escueto mensaje que sin duda, dejaba a todos sin palabras, parece mentira que desde enero estén viviendo de nuevo su mejor momento como pareja.

La ilusión con la que afrontan esta nueva etapa, en la que, aunque se encuentren lejos de sus países y de sus familias por la vida profesional del futbolista que ahora se encuentra en Estambul, sin duda ellos se encuentran más cerca que nunca, disfrutando de cada momento juntos. La última muestra de amor ha sido esta misma mañana, con la felicitación de Morata a Alice, que entra en los treinta rodeada de todo el amor que le da su familia:

"Te conocí siendo dos niños y estoy muy orgulloso de la persona que eres, de cómo has madurado, de cómo trabajas, la determinación que tienes en todo lo que haces en la vida. Eres una madre increíble y una mujer increíble. Gracias por estar en cada caída y en cada momento oscuro de mi vida. Estoy muy orgulloso de ti te amo muchísimo. ¡Felices 30, mi amor!", ha publicado junto a varias imágenes nunca antes vistas de su relación.

El futbolista, que después de la reconciliación ha publicado alguna muestra de cariño discreta hacia su mujer por redes sociales, nunca ha sido así de clara y contundente, en la que no deja lugar a dudas de que se encuentra completamente enamorado de su mujer.

Ya lo comentó en una entrevista concedida al diario Marca hace unas semanas, donde aseguraba que en su relación "no había pasado nada importante" como para no estar juntos:

"Todo en la vida sirve para algo, para mejorar, para limar pequeñas diferencias. Nos queremos mucho y no ha pasado nada importante como para tomar esa decisión. Fueron cosas pequeñitas, que me han servido para valorar, saber distinguir lo que quieres y no quieres y yo quiero estar toda mi vida con mi familia".