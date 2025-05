Del look premamá de Teresa Urquijo a la elegancia de Nieves Álvarez: los looks de la final del Mutua Madrid Open Numerosos rostros famosos no han querido perderse la final del Mutua Madrid Open entre Casper Ruud y Jack Draper

1 / 11 Teresa Urquijo, con un look premamá perfecto para el entretiempo: pantalón blanco, camisa en tonos rojos y abrigo de estampado floral. Compartir

2 / 11 La siempre elegante Nieves Álvarez ha compartido palco con su pareja, Bill Saad y Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga. Compartir

3 / 11 La actriz Blanca Suárez y su novio, Javier Rey, muy cariñosos durante el partido. Compartir

4 / 11 Nawja Nimri se ha dejado ver en compañía del modelo asturiano de 28 años José Mendes Vieira, con quien ha compartido arrumacos en la grada de la pista central del Mutua Madrid Open de Tenis. Compartir

5 / 11 La presentadora Lara Álvarez, que tampoco ha querido perderse la final del Mutua Madrid Open. Compartir

6 / 11 La actriz Begoña Vargas junto con su novio, el cantante del grupo Dvicio, Andrés Ceballos. Compartir

7 / 11 La actriz Carolina Yuste viendo la final entre Casper Ruud y Jack Draper Compartir

8 / 11 La actriz Marina Salas acompañada de su pareja, el chef Diego Guerrero. Compartir

9 / 11 Ronaldo Nazario acompañado de su mujer Celina Locks. Compartir

10 / 11 El jugador del Atlético de Madrid, Robin LeNormand. Compartir

