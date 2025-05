El extraño cambio de Paula Vázquez: de odiar 'Sálvame' y poner cláusulas a participar en su circo

Uno de los momentos más sorprendentes del estreno de La familia de la tele fue la participación de Paula Vázquez, la que durante años fue el azote de Sálvame y sus colaboradores. El cacareado desfile de carrozas del lunes comenzó con sus presentadores en las inmediaciones de Torrespaña, concretamente en el parque Finca del Berro. Allí, María Patiño y compañía pusieron rumbo a las instalaciones que TVE tiene por la zona y fueron recibidos por la presentadora que, emulando al espacio de viajes Pekín Express, propuso a los colaboradores un reto: dividirse en parejas y tratar de llegar al plató de Prado del Rey por sus propios medios, sin dinero y sin teléfono móvil.

Cabe destacar que Paula Vázquez está vinculada a RTVE con programas como Bake Off: famosos al horno o el Benidorm Fest, pero no deja de ser llamativo que ejerza de madrina del programa cuando antaño, calificó al programa germen como el espacio "más misógino" de la televisión. "Sálvame es el programa más machista y misógino que existe en la televisión. Años viviendo de criticar la vida privada de 'fundamentalmente' mujeres ¿y ahora resulta que son la epifanía del sentido común?", dijo, señalando a sus presentadores y colaboradores, ahora compañeros de cadena.

Durante años, Paula Vázquez se convirtió en una de las voces más críticas contra el programa producido por La fábrica de la tele, asegurando que habían contribuido al "deterioro" del entretenimiento: "Ha llegado ser tan guay, que molaba enseñar todas las porquerías de 'yo te muestro por dónde pasan las vías de la cámara', 'yo te enseño por donde está el foco, y de paso te meto la cámara en un váter", llegó a decir, aludiendo al espacio de Telecinco y reconociendo que había llegado a "apagar la televisión por salud mental".

Estas declaraciones incluso tuvieron reacción por parte de María Patiño a través de sus redes sociales: "Mira que algunas/os se empeñan en criticar un formato como Sálvame, sin darse cuenta de que al que realmente desprecian es al espectador", escribió la ahora presentadora de La familia de la tele.

Aunque RTVE asegura que La familia de la tele tiene poco de Sálvame (incluso Adrián Madrid y Óscar Cornejo se adelantaron y cambiaron el nombre de su productora a La Osa), lo cierto es que sigue siendo llamativo el cambio de actitud de Paula Vázquez quien el lunes parecía encantada con sus nuevos colegas.

Paula Vázquez

La cláusula

Paula Vázquez lleva décadas siendo el rostro principal de multitud de programas de entretenimiento aunque siempre ha presumido de haber rechazado su participación en espacios de crónica del corazón, negándose, a través de cláusulas de contrato, a hablar de la vida privada de sus compañeros de trabajo: "Sí que he dicho veces que no. Nunca he querido hacer corazón, me niego a hacerlo porque me parece que es lo más machista que hay. Nunca he visto una revista donde en la portada haya un tío, y si lo hay es porque es el hijo de una famosa o el marido de una mujer conocida. Me niego a juzgar la vida de una mujer, pero antes era muy normal. Yo me acuerdo de Ángeles Martín, una presentadora de un programa donde yo comencé. Ella era una tipa que venía de hacer un millón de cosas, pero salió en una portada haciendo toples y nunca jamás la volvieron a sacar en televisión. Algo muy parecido a lo que le ocurrió a Sonia Martínez", dijo hace apenas unas semanas en el programa Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez en TVE.

"Sigue habiendo pocas mujeres en los concursos, ¿eh? Esto es algo de lo que se ha hablado poco. Yo tengo una cláusula de objeción de conciencia donde digo que no hablo de la vida privada de ninguno de mis concursantes", confesó la ahora madrina de La familia de la tele.

"Me da igual, su vida no me interesa, sino lo generosa que es por darnos sus derechos de imagen mientras está en el programa. Me ha pasado alguna vez eso de "oye, pero pregúntale si su marido cocina". Y es como mira, pregúntalo tú. Así que sí, tengo objeción de conciencia. En realidad nace hace muchos años por una compañera que me dijo: "Soy objetora de conciencia porque no edito toros". Y dije anda, ¿esto se puede hacer? Así que descubrí un lugar legal que podía pedir. Porque no pido algo obvio, como un camerino, sino una cláusula de objeción de conciencia. Yo sí creo en el entretenimiento, y todo gracias a Chicho Ibáñez Serrador", concluyó su discurso.