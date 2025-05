Las Berrocal más unidas que nunca: "Somos una piña"

Vicky Martín Berrocal, su madre Vicky Martín Serrano, su hermana Rocío, y su hija Alba, son las protagonistas del docureality, que lleva por nombre 'Las Berrocal' donde cuentan su peculiar vida. Ellas están muy unidas, tienen un universo propio donde se protegen unas a las otras, y no han tenido ningún reparo en explicarlo delante de una cámara. Un total de 4 capítulos en los que se ve que tienen sus luces y sombras, y como lo afrontan con valentía y total entereza.

Vicky, la más mediática, no tuvo ningún problema en decir que ella lo cuenta todo, lo bueno y lo malo, y que así lo ha hecho siempre. "No me quedo nada para mí, y creo que, en el momento de confrontarlo con ellas, somos muy diferentes. Cada una tiene sus necesidades y los problemas los afrontamos de manera distinta. La relación que tenemos ahora es la que siempre soñé, y hasta que tú no te conoces a ti misma, no se consigue". "Yo tuve que hacer de padre y de madre. Hoy es más normal, porque las relaciones no duran tanto como antes. Ahora los hombres dan biberones, y tantas cosas, que antes era impensable"

Al preguntarles si su padre José Luis Martin Berrocal, estaba muy presente, todas están de acuerdo en la respuesta. "Nunca fue a una fiesta al colegio, ni les cambió el pañal, ni una Navidad. Solo estuvo en el nacimiento de Alba, su nieta". Por su parte tanto Rocío como Vicky contaron lo mucho que les ha marcado en su vida. "He tenido miedo al amor, a que me dejaran, al abandono. Mi madre no sabía sí ese hombre iba a volver, no tenía esa seguridad". A pesar de todo lo que vivió la madre, Vicky Martin Serrano, llama la atención sus sentimientos. "Yo no cambiaría nada porque hubo muchos momentos muy felices, y tenía mucho amor hacia esa persona" Así lo describió entre lágrimas.

Vicky a la edad de 11 años, le hizo una pregunta muy definitiva a su madre. "¿Mamá a quién quieres más a papá o a mí?" Y su madre lo dudó, y le dijo que a su padre. Explicó que su vida no ha sido fácil, al no tener al padre de sus hijas con ella, pero que su vida, a pesar de todo momentos muy felices. "Había veces que no sufría, aceptaba la situación y hasta lo entendía".

Durante la conversación que mantuvimos, las 4 estuvieron de acuerdo que esto a nivel terapéutico les ha servido muchísimo. "El mejor momento juntas ha sido cuando hacíamos cenas, donde nos parábamos para hablar y actualizarnos, hablando de nuestras vidas. No ha habido momentos malos, sí es posible que alguna de nosotras haya podido tener un día malo en el trabajo, pero poco más. También hemos discutido como es lógico. Estamos todo el día juntas, nos vamos un mes de vacaciones, hablamos de manera permanente, somos muy intensas".

Lo que quisieron dejar muy claro es que la experiencia no ha podido ser más positiva. Rocío contó lo bien que le ha venido vivir esta experiencia, porque nunca había hablado delante de una cámara, y no tiene la menor duda que lo volvería a hacer.

El admitir que el empresario taurino José Luis Martin Berrocal tenía dos familias, no es fácil de asumir, aunque todas dejan muy claro el gran amor que sentían por él y la buena relación que tienen con los hijos de su matrimonio.

Sin duda merece la pena verlo a través de Movistar Plus porque desde el primer momento, como se suele decir, engancha.