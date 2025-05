De Hiba Abouk a Laura Escanes: los mejores looks de la gala People in Red 2025 La gala benéfica "People in Red" que busca recaudar fondos para la investigación científica que lucha contra las infecciones que lidera el doctor Bonaventura Clotet, ha congregado a muchos rostros conocidos que no han querido perderse la cita.

1 / 11 Hiba Abouk con un vestido palabra de honor cuya falda destacaba por los motivos florales y la pedrería.

2 / 11 Marc Clotet y Natalia Sánchez, muy combinados en rojo, con vestido rojo palabra de honor de abertura lateral y larga cola.

3 / 11 El doctor Bonaventura Clotet posa con su hija, Aina

4 / 11 Laura Escanes, muy sexy, con vestido de escote lágrima que dejaba al descubierto su espalda sobre la que caía una fina cadena dorada.

5 / 11 La influencer Marta Díaz con vestido pastel con aberturas en el lateral del torso y joyas de Rabat.

6 / 11 Gemma Pinto, novia de Marc Márquez, con vestido rojo palabra de honor con cuerpo drapeado de Rosa Clará.

7 / 11 Dulceida con vestido de la firma italiana Daniele Morena, de corte sirena y escote palabra de honor con aplicaciones en plata, y Alba Paul, con traje de inspiración masculina en rojo combinado con camisa blanca y corbata.

8 / 11 La actriz Cristina Bronod con vestido rojo en palabra de honor con estampado floral

9 / 11 La actriz Patricia Montero con vestido negro en palabra de honor y aforno dorado del hobro a la cintura.

10 / 11 La campeona olímpica Gemma Mengual ha optado por un diseño asimétrico de estampado floral.

