Mónica Cruz: "Estoy muy bien viviendo sola con mi hija"

Mónica Cruz, un año más, ha sido la encargada de presentar los nuevos productos de cosmética de la marca Clarel. La actriz explicó lo importante que es el cuidado de la piel, y la prevención a la hora de tomar el sol. "Cuando era joven le daba menos importancia, y reconozco que alguna burrada hice, pero ahora por supuesto que no. También estoy pendiente de que mi hija se proteja, y así lo hace. Acaba de cumplir 12 años, ya estamos en la adolescencia, pero estamos bien, es una etapa a la que le tienes un poco de miedo, aunque también tiene cosas bonitas, hay que saber estar ahí sin parecer pesada. Pasamos mucho tiempo juntas, y cuando tengo que viajar, tengo a una persona que lleva conmigo muchos años. Antonella, está muy volcada con el voleibol, y lo que más le gusta es entrenar, además es buena estudiante".

Mónica confesó estar muy bien sin pareja: "En este momento no tengo pareja, y estoy muy bien así, y sí tuviera no cambiaría mi rutina. Cuando tienes una edad, pienso en el amor maduro, la calidad que a cantidad. Yo no voy a dejar a mi hija si aparece una persona en mi vida". Así lo contó.

Desde el punto de vista profesional comentó que está encantada en el programa en el que colabora, 'Zapeando'. "Me gusta mucho la televisión y sobre todo porque es en directo. Echo de menos el teatro, lo que me aburre mucho son los rodajes, me desesperaba. En 'Maestros de la Costura', me lo pasé muy bien, he aprendido mucho, además el diseño me vuelve loca de siempre. Ahora tengo mi máquina de coser y me hago cosas y mi hija me dice que le haga arreglos".

Mónica está encantada con la visita de su hermano, al que no veía hacia 2 años: "Si no llega a venir, hubiéramos ido a verle a Los Ángeles, que es donde vive. Ya era demasiado tiempo sin vernos, somos una familia muy unida, y nos gusta mucho reunirnos".