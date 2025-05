Calamaro abandona un concierto después de que el público no aplaudiera su defensa de la tauromaquia

Andrés Calamaro abandonó su recital del pasado sábado 17 de mayo en la plaza de toros de Cali (Colombia) conocida como Arena Cañaveralejo, tras un mensaje de defensa de la tauromaquia que, según consideró, no fue bien recibido por el público. El compositor argentino se encontraba interpretando su canción Flaca cuando decidió tirar el micrófono y la chaqueta que llevaba en cada mano para escuchar cómo los asistentes cantaban su canción.

Tras varios segundos, volvió a coger el micro y dedicó el tema "a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados" que según expresó Calamaro dirigiéndose a los colombianos, "se quedan sin trabajo porque votaron para eso, para dejarlos en la calle". Entre el público se escucharon algunos silbidos y abucheos aunque también gente apoyándole.

Al ver la reacción, el excomponente de Los Rodríguez, que se encuentra inmerso en su gira ‘Agenda 1999’, se encogió de hombros y aunque continuó con la actuación, finalmente decidió parar el concierto. "Lo siento, están cancelados y bloqueados. Hasta nunca", dijo ante la atónita mirada de su banda, que decidió continuar con la música y los coros mientras Calamaro abandonaba el escenario.

Decepcionados quedaron los fanáticos de Andrés Calamaro en Cali, después de que abandonara el escenario en medio de su concierto. El artista se molestó al ver que el público no apoyó sus comentarios a favor de la tauromaquia. "Están cancelados. Hasta nunca" dijo el cantante. pic.twitter.com/LMb260EMMx — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 18, 2025

Calamaro utilizó su cuenta de Instagram para reafirmar su postura. "No sé si los aficionados son mayoría en Colombia pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta. Los cines claudicaron frente a las plataformas y la internet y no es algo que haya que celebrar. Curiosamente los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo", publicó.

"Sí, el único razonamiento que tienen es insultar. No hay mucho más que decir. Anoche dimos el recital completo, dejé dos minutos en el escenario en un pasaje instrumental y ejecutamos las 22 canciones del repertorio completo. Cali jamás votó ni fue a referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar. Nótese la educación exquisita de los argumentos y luego la violencia infantil infame que largan los cobardes animalistas bajo su mentiroso manto de piedad que esconde un egoísmo imperdonable y un claro desdén por los derechos de los humildes", continuó.

"Es posible que los aficionados seamos una minoría pero estamos en una época donde se respetan los derechos y las libertades de las minorías. Tampoco deseo abusar de la ignorancia atrevida de aquellos que no conocen vida fuera de internet y apenas si se pronuncian con palabras, hace siglos que apoyo la existencia de la tauromaquia y nunca fui increpado en la calle, ni una vez. No soy torero ni asesino ni maltrato animales pero sí que como animales a diario. La gastronomía tampoco es maltrato perverso, advierto si es desapego de las nazi animalista para con los ciudadanos en favor de una fantasía incluso absurda para Walt Disney. Claro que en manada y apenas hilando dos palabras se atreven a todo pero en persona no tienen dignidad para decirme nada. Finalmente yo solo lamenté estar en una plaza de toros sin toros y soy solidario con la gente que se queda sin trabajo en el campo y en la plaza", sentenció.

El 28 de mayo de 2024 la Cámara de Representantes de Colombia aprobó por mayoría un proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia con 93 votos a favor. La propuesta, presentada por el congresista Alejandro García de la Alianza Verde, logró avanzar tras múltiples intentos fallidos y una fuerte resistencia encabezada por el Centro Democrático.