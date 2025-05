La camiseta que parece confirmar la relación de Aitana y Plex: "Has visto que guay es quedarse hasta el final"

Los rumores de relación entre Aitana y Plex comenzaron cuando se les vio juntos por primera vez en Japón, después viajaron a la República Dominica, y ahora a Nueva York. El último episodio de ‘La vuelta al mundo de Plex’ ha hecho saltar las alarmas a sus seguidores y confirmar, lo que hasta el momento eran rumores.

"Yo ya estoy en la habitación, me he venido antes, quería dormir", indica Plex en su despedida en el video de Youtube solicitando la suscripción y el ‘me gusta’. Pero no todo queda ahí, de repente sorprende con un "y recordad...", dando paso a la aparición de Aitana. "Al final siempre seremos historia", indica la cantante, a lo que el youtuber corregía con un "solo".

"Has visto que guay es quedarse hasta el final", añade Aitana. "Es súper guay", responde entre risas cómplices Plex. "Ya está solo quería hacer eso", finaliza la cantante. ¿Estarán jugando al despiste o se trata de una confirmación?

Tras estas declaraciones la posible relación se ha hecho real, pues los fans han comentado por redes todos los detalles del clip, destacando la camiseta que luce la artista. Se trata de una prenda de la marca Casablanca de unos 300 euros que pertenece al propio Plex. Aunque se haya podido tratar como un préstamo entre amigos, a los más soñadores les gusta pensar que se trata de un posible noviazgo.

aitana con plex en nueva york 🤓 pic.twitter.com/HTsZF0iOs3 — dani (@pastaitana) May 18, 2025

Sin embargo, todavía no se han producido declaraciones de los protagonistas como pareja oficial, por lo que la cantante y el youtuber puede que sean pareja o no.

La reacción de las redes

Las redes se han sorprendido ante esta aparición sorpresa, aunque hubiese muchos rumores nunca se sabe cuando se trata de una confirmación real.

haciéndome la sorprendida después de ver a aitana en el blog de hoy de plex pic.twitter.com/KVG8Csizcp — 💕 (@_fdiaanna_) May 18, 2025

con todo esto al final no me vi el vídeo de plex, solo mire por encima a ver si salía aitana y pues sí salió KAJAJJAJAJAJAJ — αsttt (@pensandoent1) May 19, 2025

Se le critica s Aitana por estar con Plex (dejando entender que ha encontrado pareja muy rápido) pero no veo ni una critica a Yatra que también tiene pareja. Enfin😵‍💫 — sandra🦋 (@_saanx) May 19, 2025

Rels B se casa, C tangana vuelve a la música y Aitana y Plex están juntos. Oye q también podéis dejar algo para la mañana digo yo ns — 🧌 Sad student veraion supongo 📚📖📑❤️‍🩹☹️😩 (@obvio_tu_madre) May 19, 2025

Encuentra a alguien que te mire como Aitana mira a Plex y cómo Plex mira a Aitana😍🥹🫠💘✨ pic.twitter.com/YJ6slPYXyd — Lu__Oc𝜶ñ𝜶 (@LuciaSG1) May 18, 2025

Lo guapos que son Aitana y Plex, la vuelta al mundo 3 nunca deja de sorprender pic.twitter.com/uiVqNcNi1P — azuu 🜲🚀 (@olvidoinfinito) May 18, 2025

