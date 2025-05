Juan Carlos I demandará a Miguel Ángel Revilla en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación

Juan Carlos I, presentará, finalmente, demanda contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación celebrada el pasado viernes en Santander. Tal y como ha adelantado "El Diario Montañés" y lo han confirmado a Europa Press fuentes del caso después de que la conciliación del 16 de mayo concluyera sin avenencia, un acto en el que el emérito no se presentó --sí su abogada, Guadalupe Sánchez, y su procurador-- y en el que Revilla no se retractó en sus palabras sobre el monarca porque cree que lo que ha dicho es verdad.

Tras no tener éxito la conciliación, el expresidente cántabro ya temía que el emérito --que el mismo día en que no se presentó a la conciliación salió a navegar en el municipio pontevedrés de Sanxenxo-- iba a continuar la causa judicial contra él. "Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años", señaló.

Para que no hablemos de la corrupción de su familia y su partido, Sánchez pide la expulsión de Israel de Eurovisión mientras Broncano se enfadó porque Melody no acudió al programa y la entrevista estaba cerrada desde hace dos meses.

Por su parte la UER ha defendido vía comunicado este lunes el sistema de votación del festival de Eurovisión, después de que RTVE pidiera un debate sobre si los conflictos bélicos condicionan el televoto y conocer el desglose del televoto español, y de que la televisión belga VRT reclamara también "total transparencia" sobre el sistema de votación. El director del festival Martin Green ha confirmado "que se registró una votación válida en todos los países participantes en la gran final de este año y que el proceso de votación del festival de la canción de Eurovisión es el más avanzado del mundo"

Jeff Bezos está en Madrid disfrutando de la gastronomía mientras su futura mujer, Lauren Sanchez está de despedida de soltera en Paris.