Melody ya tiene fecha para su rueda de prensa y aclarará su malestar con RTVE: "Se sentía fiscalizada"

Cuatro días después del batacazo de Melody en Eurovisión y su decisión de cancelar todos los compromisos con RTVE, continúan saliendo informaciones que aportan luz a todo lo ocurrido durante estos meses en los preparativos de su candidatura. En las últimas horas son muchas las voces que han dado testimonio en distintos programas de la televisión aunque el espacio que más información ha aportado por el momento ha sido Y ahora Sonsoles, donde gente cercana ha explicado que la participación de Melody en Eurovisión no ha sido todo lo gratificante que ella esperaba, llegando a arrepentirse de haber ganado el Benidorm Fest.

"Estoy hablando con uno de sus amigos, y me está contando cosas que no sabía", comenzó diciendo la periodista Lorena Vázquez. "Me asegura que Melody sí está enfadada, pero que su malestar viene de lejos y está directamente relacionado con la organización. Todo comenzó semanas antes de su actuación", continuó la colaboradora.

El conflicto, según el entorno de la artista, está vinculado a la preparación del show y a los cambios que le impusieron desde el ente público: "No pudo elegir a sus bailarines y se le impuso cantar una versión de la canción que no era su favorita", dijo Vázquez, añadiendo que la artista no tuvo voz ni voto en la versión definitiva de "Esa Diva", la cual fue transformada tras su victoria en el Benidorm Fest.

Lo más revelador llegó al final de la intervención de la periodista en su charla con Sonsoles Ónega: "Semanas antes de su actuación en Basilea, Melody confesaba a sus familiares y amigos que se sentía fiscalizada y que, incluso, había llegado a decir que ojalá no hubiera ganado el Benidorm Fest".

Estas declaraciones confirman lo que se venía rumoreando desde hacía meses: pese a la buena actitud de Melody en la carrera Eurovisiva, la artista no se sentía del todo cómoda con lo que iba a presentar. Ahora habrá que esperar a que sea la propia cantante la que de explicaciones en una rueda de prensa que ya ha sido anunciada. Finalmente tendrá lugar el próximo martes 27 de mayo en las instalaciones de RTVE a las cuatro de la tarde.

Esto parece confirmar que la artista no pretende entrar en luchar contra el ente público, como parecía que iba a ocurrir durante los primeros días de su retirada. Utilizar su sede como lugar para hablar con la prensa indica dos posibilidades: o finalmente ha llegado a algún tipo de acuerdo con la cadena para fingir cordialidad, o que, todo eran rumores y su candidatura no ha sido tan tortuosa como ha señado su entorno.