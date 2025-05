Lourdes Montes aclara las declaraciones de Francisco Rivera sobre Bárbara Rey: "No fue exactamente así"

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la declaración que Francisco Rivera habría hecho a Bárbara Rey durante la pasada Feria de Abril, cuando según la colaboradora del programa Fiesta, Amor Romeira, Rivera se dirigió públicamente a Bárbara cuando coincidieron en una caseta para decirle que "ojalá hubieras sido tú mi madrastra y no la hija de fruta que me tocó", haciendo alusión a Isabel Pantoja. Asimismo, Lourdes Montes se habría acercado a la artista comentándole a la amiga que la acompañaba en ese momento que "ella es la que tenía que haber sido mi suegra".

Lourdes, sorprendida por el revuelo, ha querido matizar estas palabras y aclarar el comentario de su marido, matizando que no fue como se está contando: "Era la feria y hay que verlo todo en contexto... Además no fue exactamente así. El comentario fue 'podrías haber sido mi madrastra' porque fue novia de su padre" dejando claro que "podrías haber sido" no significa lo mismo que "ojalá hubieras sido". Además ha comentado que Bárbara fue "encantadora, nos estuvo hablando mucho de su padre".

Recién llegada de Roma tras haber asistido con su marido al jubileo de las cofradías y concretamente con la procesión que la Hermandad del Cachorro de Sevilla realizó por la ciudad italiana el pasado fin de semana, Lourdes ha confesado que ha sido una experiencia "muy bonita", revelando que "nos volvimos antes" y no asistieron a la misa de inicio del papado de León XIV en el Vaticano.

También ha aprovechado para hablar sobre su reciente maternidad confesando que Nicolás está "muy bien, todavía es muy pequeñito, come, duerme y llora de vez en cuando" y que no les deja dormir mucho porque "es bastante comilón y cada dos horas se despierta".

Montes ha comentado que sus hijos llevan muy bien la llegada del nuevo miembro a la familia: "Carmen es una madrecita auténtica y me ayuda muchísimo, y Curro bien, está encantada porque estaba deseando tener un amigo para jugar al fútbol". También ha tenido palabras para Tana Rivera, a la que ha definido como "un diez tanto con los mayores como con los bebés" porque "tiene mucha paciencia, es muy tranquila y eso es fantástico".