Mick Jagger tiene como pareja desde hace 11 años a una antigua bailarina y son padres de un niño de 7

Próximo a cumplir ochenta y dos años el próximo 26 de julio, Mick Jagger lleva once unido sentimentalmente a una ex bailarina, llamada Melanie Hamrick, a quien conoció durante una gira al frente de su legendaria banda, los longevos Rolling Stones. Son padres de un varón llamado Devereaux, de siete años, cuarenta y seis menos que su hermana mayor, Karis. Mick, que se casó dos veces, tuvo muchas novias y amantes, siendo padre de ocho retoños, no ha decidido todavía si se casará con Melanie o bien prefiere continuar con su soltería, tras una vida amorosa intensa y variada con hermosas mujeres, ni siendo él, precisamente, un disputado guapo, mas bien distinguiéndose por una boca grande, que muestra su no menos alargada lengua; tan conocida porque ha servido al grupo británico para divulgarla en dibujo como un anagrama.

Esta ya veterana novia de Jagger, una vez abandonó sus zapatillas de ballet como integrante del American Ballet Theatre, ha seguido en la danza como coreógrafa. Precisamente puso en escena un ballet, "Porte Rouge", musicado naturalmente por Jagger. Y además es escritora: de relatos eróticos y obscenos. Norteamericana de nacimiento, conserva su apartamento en Nueva York pero pasa con su hijo mucho tiempo en el castillo propiedad de Mick Jagger, situado a dos horas de París en coche. El niño de ambos, a quien llaman en casa Devi, va a un colegio cercano al castillo y su padre lo adora. También la pareja habita temporadas en otra residencia que el músico y cantante tiene en Chelsea, barrio de Londres. Allí, Melanie bromea mucho con su amor, recordándole el título de sir que le concedió la reina Isabel II. Pensamos que a este ídolo le trae al pairo serlo: nunca, que sepamos, ha presumido por ello, aun siendo respetuoso como buen británico del título que ostenta.

Mick Jagger no piensa en su retirada musical. Probablemente los Stones se disolverían en el supuesto de que su líder quisiera jubilarse. Un octogenario pleno de energía. Baila, salta en el escenario, mientras canta al tiempo, desarrollando una vitalidad impropia en gente de su edad. Según su biógrafa, la periodista Isadora Puiggené, que ha titulado su libro así, "Pacto con el diablo", tomó Mike al cumplir cincuenta y ocho años la decisión de moderar la bebida reduciendo asimismo su presencia en fiestas nocturnas, y a su vez practicando ejercicios que, a la vista está, le han permitido lucir su cuerpo de atleta. Sobre el capítulo drogas, ignoramos si también ha dejado de tomarlas, puesto que era público y notorio su adicción. La afición por el deporte en realidad ya le venía de su educación familiar, pues su padre era profesor de Educación Física y le inculcó desde niño su práctica.

Mick Jagger el día de su boda con Bianca Pérez-Mora

Desde que Melanie Hamrick es su compañera, no se le han conocido a Mick otras compañías íntimas femeninas. Sus dos esposas fueron Bianca Pérez-Mora (1971-1977) y Jerry Hall (1990-1999). Tuvo entre otras parejas conocidas a la cantante Marianne Faithfull (1966-1970) y a L´Wren Scott (2001-2014). Tuvo una hija en 1970 con Marsha Hunt y un hijo en 1999 con Luciana Giménez. En 2014 se convirtió en bisabuelo. La otra media docena de hijos nacieron así: cuatro de su unión con Jerry Hall, que ahora tienen cuarenta años, treinta y ocho, treinta y dos y veintiséis. Y el resto, una niña con Bianca, hoy con cincuenta y dos años. Y el último, ya citado, Devereux Octavian Basil, con su actual compañera, Melanie Hanrick.

El nombre de Mick Jagger, por supuesto que hace tiempo ya pertenece a la historia del rock and roll y el pop universal. Vocalista, figura imprescindible como líder de los Rolling Stones que, nacidos artísticamente en 1962, rivalizaron con los Beatles, aunque éstos se retiraron un decenio más tarde. Mick Jagger, según una encuesta precisamente en la revista "Rolling Stone", quedó situado en el puesto número cincuenta y dos en la lista de los doscientos mejores cantantes de todos los tiempos. Seductor en décadas, padrazo a su manera.