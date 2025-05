Se casa "todos somos Coki": la ex de Javier Calle rehace su vida tras quitarle el marido Alba Díaz Berrocal

Coki Prieto Pareja-Obregón vuelve a ser noticia casi a la vez que Las Berrocal con todo el espectáculo que acompaña al estreno de su reality. La que fuera esposa de Javier Calle ha contraído matrimonio este fin de semana con Antonio (Toni) Martín Iglesias, portavoz del Partido Popular de Andalucía en el Parlamento de esta comunidad.

Coki fue, durante varios meses, una de las mujeres más perseguidas por la prensa de corazón. A finales de 2018 la revista "Diez Minutos" publicó unas fotos en las que su entonces marido, el relaciones públicas Javier Calle Mora, aparecía en actitud cariñosa con Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y "El Cordobés". Ella tenía 19 años y él apenas llevaba uno casado con Coki.

El revuelo en Sevilla fue importante. Javier había contraído matrimonio con Coki Prieto Pareja-Obregón el 12 de octubre de 2017 con una celebración religiosa por todo lo alto en la Casa Pilatos e invitados de renombre, entre ellos Froilán, el torero Gonzalo Caballero o la apropia Alba. La novia es nieta del conde de Prado Castellano.

La traición de Alba, que incluso estuvo en su boda

La traición fue mayúscula. Coki dejó que Alba entrase en su casa como si fuese una más de la familia. Entraba y salía con total libertad de la residencia de la pareja. Hasta que empezó a olerse la tostada y descubrió que la hija de Vicky Martín Berrocal estaba manteniendo una relación con su marido. Él lo negó hasta que las pruebas fueron demasiado evidentes. Coki incluso relató que Javier le decía que "eran tonterías e imaginaciones suyas" cuando ella le contaba sus sospechas. Se rompió el matrimonio y Coki pidió a los medios, vía comunicado, que la tratásemos como la persona anónima que había sido hasta entonces.

Lo de Alba y Javier duró todavía un año más. En diciembre de 2019, la hija influencer comunicó la ruptura a través de su perfil de Instagram en una sentida y larguísima carta en la que definía a Calle como "una de las personas más importantes de mi vida". Javier "Me ha hecho creer, crecer y vivir como nadie. Me ha dado tanto en tan poco... no os lo creéis. Quien nos ve juntos y nos ha visto juntos puede decir que no es que nos quisiéramos es que no podíamos no sentirnos, no podíamos estar comiendo sin darnos la mano, no podíamos entendernos tan a la perfección y mirarnos como lo hacíamos... era algo mágico la verdad". Y añadía, sobre el hombre al que llamaba "mi pollo": Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi.

Para la confección de su vestido nupcial, Coki se ha puesto en manos de su mejor amiga, la diseñadora de moda flamenca Blanca Suárez-Cantón, creadora del taller sevillano "Blanca Atelier", ubicado en el barro de Santa Cruz y especializado en el uso de producto cien por cien nacional y sostenible. Se trata de un diseño de gasa asimétrico muy acorde con el entorno elegido para la celebración, una ceremonia celebrada en el campo. La guapísima novia no ha elegido velo y ha optado por un original sombrero-pamela de rafia de color azul marino decorado con dos broches de mariposa. Todo muy bucólico.