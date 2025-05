Antonio Carmona: "Disfruto mucho de nieto y Mariola es la mujer de mi vida"

Antonio Carmona lleva décadas siendo imagen de la marca de automóviles Citröen, motivo por el cual los responsables de la marca organizaron un almuerzo de prensa para presentar el nuevo modelo C4. El artista llegó acompañado de su mujer, Mariola Orellana.

Una vez hecha la presentación que corrió a cargo de José Ángel López Tens, director de Comunicación, Carmona contó el buen momento que está viviendo y lo mucho que disfruta de su nieto. "Siempre he estado muy contento trabajando para esta marca, ya son muchos años, y espero que sigamos que esto continúe durante largo tiempo. Me encanta conducir, me aporta familiaridad, viajamos mucho por motivos de trabajo, y es lo que más me gusta, además conduzco yo, aunque mis hijas me quitan el coche".

Con José Ángel Gómez Tnes, de Citröen

"Tengo 60 años y la inquietud musical me lleva a indagar en otras materias musicales e innovar siendo lo que soy, un flamenco medio pelo, no entero, pero esa inquietud a la que me refiero me puede llevar a hacer muchas cosas. Mi casa es muy familiar, las puertas siempre están abiertas para los amigos de verdad, músicos, pintores, políticos. Los hijos son más pesados, se presentan por las buenas, te llevan la ropa, se llevan los coches, nos dicen que nos vamos, nos dejan el nieto. Los hijos son más complicados que la familia, aunque tengo que reconocer, que mi nieto me da la vida. Como se quieren a los nietos, no se quieren a los hijos, es diferente". Asimismo comentó que "tengo un tema preparado y solo me falta algún retoque, es una nana. Así tendrá un recuerdo de su abuelo. Lo voy a incluir en el próximo disco que tiene 10 canciones. También he incluido un bolero con Lolita. Ahora no es buena época para sacar nada, en septiembre presentaré el primer single, y a partir de enero el resto" así lo conto.

El matrimonio tiene dos hijas que, a pesar de los padres no querían, han seguido sus pasos profesionales. "Yo no sé si mi padre hubiera querido que yo siguiera sus pasos porque pasó muchas fatigas, y esto es una carrera de sube y baja. Hay que tener muy buena cabeza, pero la recompensa que tiene cuando te subes a un escenario, es impresionante, es lo mejor de la vida. A mis hijas les queda mucho para llegar a mi altura. Ellas han empezado muy tarde, yo lo hice con 13 años, con 14 ya estaba en el tablado de Manolo Caracol, dando guitarrazos, y aguantando a los borrachos, y tocando hasta las 3 o 4 de la madrugada, pero ellas al tener estudios, han empezado con 24 años. Habrá que ver que les depara la vida, la música: esto es pico y pala".

Antonio CArmona, imagen del Citröen C4

En el transcurso de la conversación que mantuvimos, le pregunté por Mariola y su descripción fue muy sincera y cariñosa. "Para nosotros, nuestra unión ha sido tan fuerte, y tenemos tanta tierra, que yo creo que es muy difícil que algo venga para que tambalee nuestra unión. Su familia no me quería a mí, ni la mía le querían a ella. No nos importó nada, y llevamos juntos 34 años. Estoy como loco siendo abuelo, es lo mejor que me ha pasado en la vida, es un regalo. Todavía me falta mucho por hacer, pero sobre todo ver a mi nieto, y que me diga: "¡Soy futbolista!". Me lo imagino con unos muslos muy gordos, y corriendo detrás de un balón, y rodeado de tías, y jugando en el Atlético de Madrid, que es mi equipo", esa es su gran ilusión. Antonio tiene muy claro que se retirará de los escenarios cuándo su nieto sea futbolista, y en ese momento Mariola, interviene diciendo que sea lo que quiera, entre risas. "¡El niño es muy inteligente, y a lo mejor es científico!". Así lo explicó la abuela.

Antonio ve a Guillermo Furiase, el hijo de Lolita, el sucesor de Antonio Flores, "Totalmente, a la hora de hablar, de componer, tocar, expresar, mucho más que Alba. Son muy versátiles, ahora está con un tema de una película, en concreto "El Mago de Hoz", está haciendo un papel magnífico".

Al preguntarle que hubiera sido de Antonio Carmona sin Mariola, la respuesta, la tiene muy clara. "Seguramente, me hubiera casado con una gitana, hubiera vivido otra vida, hubiera tenido niños más morenos. Casarse con Mariola es una aventura, creyendo mucho en esa especie de telenovela que estamos viviendo los dos. Nos hemos casado en dos ocasiones, hemos estado en Jerusalen, y hemos afianzado nuestra manera de querernos. Y sobre todo tenemos algo en común y es que nosotros nos conocimos porque Dios quiso, por eso estaba predestinado desde el cielo, y así vamos a estar. Es la mujer de mi vida. Las dos bodas han sido muy bonitas, y muy diferentes".