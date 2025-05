Uxue López, ex novia de Plex, confirma la conversación sobre su ruptura: "Quería pediros perdón"

Esta semana ha sido especialmente intensa en el terreno mediático para Aitana, Plex y Uxue López, la ex novia del youtuber. El martes en el programa "TardeAR" salían a la luz declaraciones en exclusiva de Uxue hablando con un periodista donde explicaba su ruptura con Plex: "Me dijo: ‘Uxue, me he liado con otra. Haz tu vida’. Esa otra era Aitana", explicó el periodista.

"Plex me ha dicho que está saliendo con Aitana, pero que no sabe cuánto tiempo van a durar. Me dejó la puerta abierta" señaló el programa, añadiendo que todo esto ocurrió apenas "hace dos semanas".

En cuanto esta conversación salió a la luz, las redes sociales enseguida se hicieron eco, formándose un gran revuelo entorno a la expareja, en concreto pusieron en el centro de la polémica al youtuber, que desmintió las declaraciones a través de su canal de Youtube : "se han inventado una exclusiva que se supone que ha dicho mi ex, pero que ella me ha dicho que es todo mentira". Y añadió: "Se han inventado toda mi relación con mi ex. Me parece una vergüenza."

Un día más tarde, Uxue realizó un comunicado urgente a través de sus redes sociales donde desmentía cualquier conversación con un periodista: "Por medio del presente escrito, deseo manifestar y dejar constancia pública de que la información difundida, relativa a una supuesta conversación mantenida por mi persona con un periodista, es completamente falsa."

Ahora es la propia Uxue la que a través de otro comunicado se retracta de sus palabras y confirma la conversación con el periodista, además pide perdón a todos y en especial a Plex por lo sucedido: "Quería pediros perdón a todos, en especial a Plex y a su cículo, jamás me aprovecharía de una situación así, ni de mi vida privada, y mucho menos con intención de vender nada".

Tras estas disculpas explica que aunque hubo una conversación, donde afirma que "estaba fuera de mi", ella jamás autorizó su publicación: "A Plex en todo momento le negué haber hablado con un periodista ya que yo no había autorizado que se publicase nada ni que se grabase una conversación. Simplemente me desahogué con una persona que me dijo que no iba a utilizar lo que dije en un momento en le que estaba fuera de mi".

Finalmente zanja el tema aclarando que el nunca le dejó "por nadie" y que prefiere mantenerse al margen de la polémica: "no volveré hablar más del tema", concluye. La ex del youtuber confirma así la versión del periodista de "TardeAR" y su conversación con lo sucedido tras la ruptura.

"Quiero decir que me disculpo...absolutamente por nada"

Ayer el youtuber en su último video hacía alusión a lo sucedido en el programa de "TardeAR" donde explicaba que el propio programa le pedía unas disculpas "por todo" lo que dijo "en el video de ayer", por lo que en tono irónico ha "pedido disculpas":

"Creo que tienen razón, quiero disculparme, de hecho estoy tan arrepentido de que estas personas mayores se pasen la tarde hablando en una mesa de las relaciones de un chaval de 22 años, que les he hecho una canción como disculpas. Será lo último en lo que me pronunciaré sobre este tema".

A continuación, pone la canción de Annuel y Ozuna llamada "Los dioses" que comienza diciendo: "Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo...absolutamente por nada, nosotros somos los dioses". finalizaba así el video.