Alba Carrillo vuelve a la carga contra el "facha" de Feliciano López

Alba Carrillo encontró en TVE un salvavidas televisivo tras su desagradable salida de Mediaset España en la primavera de 2023, que vino acompañada de declaraciones explosivas contra los dirigentes de la cadena y algunos de sus principales presentadores, como Ana Rosa Quintana. La modelo fichó por D Corazón y Mañaneros, fue finalista de Bake Offf, y en la actualidad forma parte del criticado plantel de La familia de la tele. Trabajo no le falta y Netflix ha apostado por ella para presentar Jugando con fuego, un reality al más puro estilo La isla de las tentaciones en el que ganará 100.000 euros el concursante que renuncie a mantener relaciones sexuales.

Con motivo del próximo estreno, Alba concedió una entrevista a El País donde insiste en deshacerse de la imagen de rubia tonta que, según ella, arrastra desde que se hizo famosa. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y Criminología, ha comenzado los estudios de Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, donde profundiza en los clásicos de la literatura española como El cantar del mio Cid, uno de sus favoritos. Sin embargo, lamenta profundamente que "los fachas se hayan apropiado del Cid".

La presentadora se declara una persona "de izquierdas" a pesar de venir "de una familia bastante de derechas, pero que ha tenido que moderarse". "Se lo digo mucho a mi madre: ‘Me encanta cómo has evolucionado. Gracias a Dios se puede evolucionar y mi familia es un claro ejemplo de ello. Me siento muy orgullosa. No nací en el seno de una familia de izquierdas, pero soy una orgullosa progresista", confesó.

Precisamente, la diferencia en cuanto a cuestiones políticas fue uno de los motivos de su separación de Feliciano López, al que vuelve a mencionar durante la entrevista a pesar de su separación hace casi 10 años: "Tuve una pareja de derechas y no llegamos ni al primer año de casados (...) Sí, era muy facha. Lo es, lo es. De ahí vienen parte de nuestros problemas. He tenido muchas movidas con él por temas políticos".

Desde entonces Alba ha tenido varias parejas sentimentales y reconoce que en las primeras citas le gusta hablar de política para tantear a sus pretendientes. "No te imaginas la cantidad de tíos con banderitas de España en la muñeca que me dicen que no son tan de derechas. Hasta el más facha se vuelve rojo por un polvo. Pero estoy cansada de los heterobásicos, me aburren", aseguró.