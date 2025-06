El director de 'Semana' celebra los 85 años de la revista en esRadio: "Uno de sus creadores fue el abuelo de Aznar"

La revista Semana está de celebración. La publicación cumple 85 años en nuestros kioskos y para conmemorar una fecha tan especial nos visita en los estudios de esRadio su director, Jorge Borrajo, que ha repasado junto a Federico Jiménez Losantos e Isabel González, algunos de los momentos más destacados de su historia.

"La revista Semana es la más antigua de Europa en este género que tanto ha brillado en España", ha señado Federico Jiménez Losantos. "Mucha gente no lo sabe pero fue el tesón de tres personas, un escritor, Manuel Hidalgo, un empresario Luis Montiel, y un periodista que se llamaba Manuel Aznar, abuelo del expresidente del Gobierno. Pusieron en marcha Semana y ya desde el primer minuto se fue agotando. Todo ello en un contexto histórico muy complicado". Los primeros números "no eran crónica social como tal", pero sí información "sobre el pueblo, sobre la sociedad".

"Cuando acusan a la prensa de que va a desaparecer el papel, en la prensa rosa eso no pasa. Necesitamos ojear las revistas", ha puesto de manifiesto Isabel González sobre la llamada ‘crisis del papel’. Para Jorge Borrajo, el gran problema "son los kioskos": "Cierran dos kioskos al día a lo largo del año. Estamos en 700 kioskos que se cierran aunque abran otros espacios. Ese es el gran drama del papel. Cuesta ir a comprarlo".

Sobre el número especial sobre su 85 aniversario, disponible desde el pasado miércoles, Jorge Borrajo destaca con ilusión algunas de sus mejores partes: "Es un número que cuando hemos tenido en la mano, de repente empiezas a disfrutarlo. El reportaje de las misses, el de la historia de Semana donde se ve aquellas fotos antiguas de la imprenta... Intentar condensar 85 años ha sido complicado. Ha habido gente que me ha escrito que ha echado en falta cosas y tienen razón. Pero ha sido difícil. Temas que incluso iban a entrar y finalmente no han entrado por falta de espacio. Por ejemplo, llevamos monarquía española, pero podíamos haber hablado de otras monarquías europeas".

Una de sus exclusivas más recordadas de los últimos años, del propio Borrajo, fue la participación de Isabel Pantoja en Supervivientes, información que muchos dudaron, incluso dentro de su propia empresa, pero que él tenía bien atada y no dudó en publicar: "Fue una decisión complicada, pero sabía que tenía que ir adelante con ello. Había muy poca gente que lo sabía, yo era uno de ellos. Fue una negociación complicada y estuve semanas aguantando. De aquella historia luego me contaron que ella echó marcha atrás en el momento de la firma y pidió más dinero. Le acercaron el contrato a su casa, a Cantora, con unas matizaciones para que lo firmara. Fue la mayor alegría porque nos estábamos jugando la credibilidad".

Sobre ese cajón que se dice que existe en las redacciones de todas las revistas del corazón con informaciones y fotografías impublicables, Borrajo desmiente el mito: "Semana no ha sido de guardar, lo que nos llegaba era para publicar. Aunque sí hay casos que nuestro equipo jurídico nos ha recomendado no publicar. Antes podía compensar por el volumen de ventas, pero ahora ya no. Nuestros límites los tiene que marcar la RAE y el código Penal".