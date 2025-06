Lourdes Montes fue una de las invitadas que acudió a la presentación de las nuevas novedades de la marca Rowenta, especializada en el cuidado capilar. La mujer de Francisco Rivera está encantada con Nicolas, el ultimo miembro que ha llegado a la familia, y según su madre, me comentó lo encantados que están todos. "Ya me planto, somos familia numerosa. Carmen y Curro están como locos con el nuevo hermano Curro, está deseando jugar al fútbol con su hermano. Tana, la mayor, es cierto que me ayuda mucho. Fran con los anteriores se implicaba más, lo que hace, es que lo suple con los mayores, con el bebé le cuesta más." Así lo contó.

Al preguntarle como fue el encuentro con Bárbara Rey en la pasada Feria de Abril comentó la buena impresión. que le causó. "Se ha hablado mucho de ello y la verdad tan solo fue un simple comentario, un día de feria. Podrías haber sido mi madrastra, al haber sido novia del padre de mi marido, nada, más, y tengo que decir, que es encantadora y nos habló de él, como entrenaba y curiosidades. Hablamos un rato y desde luego me pareció una persona muy cariñosa y divertida. No la conocía. Y tiene un recuerdo muy bonito de Paquirri. Ha pasado mucho tiempo de aquello" .

Lourdes Montes y Carlos Pérez Gimeno

Lourdes fue muy discreta cuando se le pregunto por Kiko Rivera. "Pasamos a otra pregunta". Nada que ver, cuando se le preguntó por Cayetano. "Los hermanos se llevan muy bien. Un verano tranquilo nos espera, pero muy bien, con un niño tan pequeño".