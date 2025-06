Ana Obregón apoya a Paloma Lago: "La creo a ella, pero también respeto la presunción de inocencia"

Esta tarde ha tenido lugar en Madrid el evento Casa Mó de Multiópticas. Este encuentro se ha consolidado como una plataforma estratégica de comunicación para la marca, donde convergen la experiencia de marca, contenidos audiovisuales y lanzamientos de nuevas colecciones.

Ana Obregón no ha querido perderse esta fiesta, en la que además ha atendido a los medios. La excuñada de Paloma Lago se ha pronunciado públicamente durante el evento en apoyo a la presentadora tras su denuncia contra el político Alfonso Villares por una presunta agresión sexual ocurrida el pasado 27 de diciembre de 2024. "Ella está tranquila con la seguridad de que ha hecho lo que toda mujer debe hacer en esta vida cuando sufre una presunta agresión sexual. La creo a ella", ha expresado Obregón.

El caso de Paloma Lago

Aunque no ha querido aclarar si ha mantenido contacto con ella, Ana Obregón ha declarado que Paloma Lago cuenta con todo su apoyo en estos momentos tan "delicados y difíciles". "Su madre no lo está pasando bien, ha enviudado hace poco y era un matrimonio de toda la vida", ha añadido Obregón.

Respecto al proceso judicial, Ana ha insistido en que deben ser los jueces quienes tomen la decisión y la policía quienes lleven a cabo la investigación. Ha subrayado que, aunque apoya plenamente a Paloma, también respeta la presunción de inocencia hasta que se conozca la sentencia.

"Son casos muy difíciles de probar y todo es muy complicado, pero cuando una mujer sufre una presunta agresión sexual, debe denunciarlo. Ese es mi mensaje y mi apoyo absoluto a todas las mujeres que están atravesando por esta situación", ha afirmado.

Al ser preguntada sobre su experiencia personal, Ana ha reconocido que en alguna ocasión puede haber sufrido algo parecido: "Soy mujer, madre... ¿qué te voy a decir que no sepas tú? Creo que todas las mujeres hemos pasado por situaciones incómodas, pero antes no había el movimiento ni la fuerza para hablar. Muchas veces había que callar por miedo, porque no había apoyo ni visibilidad", ha recalcado.

En relación con esto, se ha sincerado, comentado que en los 22 años que pasó en Hollywood pasaron cosas de las que no va a hablar nunca. "Algo conté en mi libro, pero aquí lo importante es el apoyo a cualquier mujer que haya sufrido una agresión", ha subrayado.

Su hija Ana y sus planes de verano

De cara al verano, Ana pasará sus vacaciones en Mallorca, como siempre. "Ya no estoy para posados", ha bromeado con los medios. Además, no ha querido revelar fechas concretas, aunque sí ha adelantado un mes en el que no estará: "No voy a estar en septiembre".

Con respecto a su nieta Anita, ha declarado estar "sufriendo" porque es "el primer día desde que ha nacido que no la voy a dormir".