Isabel Preysler retoma su vida social y desmiente los rumores sobre su ausencia

Isabel Preysler se mantiene alejada del foco mediático desde el fallecimiento el pasado 13 de abril de Mario Vargas Llosa y desde entonces, mucho se ha especulado sobre los motivos del retiro voluntario de una de las socialités más famosas de nuestro país.

El pasado miércoles Isabel reapareció en público en Madrid en la gala de los 'Elle Style Awards' celebrada en el Teatro Real, arropada sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer. Derrochando complicidad con sus 'niñas', Preysler fue una de las grandes protagonistas de una velada tan especial como exclusiva.

Siempre impecable, Isabel deslumbró con un elegantísimo diseño en color azul cielo con cuerpo ajustado de manga larga, escote en uve y vaporosa falda de gasa plisada con tres volantes que ha combinado con clutch metalizado e impresionantes joyas.

En su reaparición ante las cámaras, la 'reina de corazones' se mostró de lo más sonriente y confesó que se encuentra "muy bien, muy bien", dejando claro que nada hay de cierto en su comentada desaparición tras meses sin acudir a un evento, tan solo una bajada de ritmo: "Pero, ¡qué va! Sí me veis, sí me veis. He estado en casa, sí. Muy bien y muy contenta".

Sin embargo, y aunque la expectación era máxima por si por fin se pronunciaría sobre el fallecimiento de su último gran amor, Isabel optó por guardar silencio, evitando así sincerarse sobre la pérdida del escritor y transmitir unas palabas de condolencia a su familia, al menos públicamente.