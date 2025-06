Gwyneth Paltrow sigue en contacto con la familia de Talavera que la acogió siendo estudiante

Gwyneth Paltrow está considerada como una de las actrices más activas, tanto por esa condición profesional como por sus curiosos negocios. En cualquier caso, aparece a menudo en los medios de comunicación norteamericanos. Las revistas rosas la incluyen en sus páginas por la buena relación que continúa manteniendo con algunos de sus pasados novios, incluyendo a su primer marido. Hay otro asunto que la relaciona con Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry. Es políglota y habla español perfectamente desde que la acogió una breve temporada de vacaciones una familia de Talavera de la Reina, con quien todavía tiene contactos.

Nacida el 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles, su padre era productor y director, Bruce Paltrow y su madre, Blythe Danner, actriz. En ese ambiente familiar era previsible que Gwyneth acabara siendo también una estrella cinematográfica. Tuvo, además, un buen padrino, que la introdujo en Hollywood: nada menos que Steve

La popularidad obtenida en la pantalla parte del Óscar logrado en 1999 gracias a su interpretación del personaje Viola de Lesseps en la película "Shakespeare enamorado". Pero también ha rodado otras con las que ha consagrado su nombre en el cine de los Estados Unidos, con proyección internacional, caso de "Iron Man" y sus secuelas, dando vida a Pepper Post en esa trilogía; "Amor ciego", "Un crimen perfecto", "Seven"…En este último filme encabezó el reparto junto a Brad Pitt, en el papel de Tracy Millis, con el que fuera del rodaje mantuvo un tórrido romance. Comprometidos públicamente en 1996, rompieron al año siguiente. Y quien cortó esa relación con el guapo y rubio galán, fue ella. Lo contó así: "No estaba preparada, no sabía lo que hacía, la verdad es que no estaba lista para casarme. La inmadurez, vamos, como mujer".

Podría pensarse que Brad Pitt, a punto de haberse casado con ella, le tuviera rencor. Todo lo contrario, porque Gwyneth, que tiene un buen carácter, sigue siendo muy amiga de aquel: "Es muy buena persona, muy creativo, aunque algo intrigante. En la distancia, continúo queriéndolo, acordándome de los buenos ratos que pasamos juntos".

Aquel tiempo en el que estaban tan unidos, el día que Brad Pitt recibió un Globo de Oro por su interpretación en "Doce monos" se lo dedicó a ella en el momento de recibirlo con estas palabras: "Gwyneth… eres mi ángel, el amor de mi vida". Aun así, queda dicho líneas más arriba que ella debió asustarse del paso que iba a dar, arrepintiéndose de haber asumido que iban a contraer matrimonio. Al ser entrevistada recientemente por la revista Vanity Fair, Gwyneth declaraba: "Cuando éramos novios, para mí era como si saliera con el mismísimo príncipe Guillermo de Inglaterra".

Gwyneth y su primer marido, Chris Martin, líder de Coldplay

Antes de que Brad Pitt llegara a su vida, Gwyneth tuvo otros amores a comienzos de la década de los 90, con Robert Sean Leonard, y Donovan Leitch. Y el mismo año de su ruptura con aquel, se enredó con Ben Affleck, entre 1997 y 2000. "Alguien excelente", lo ha recordado hace poco. Después de él, Luke Wilson fue su siguiente pareja, e inmediatamente de romper es cuando el año 2003 contrajo su primer matrimonio con Chris Martin, líder de la banda Coldplay, con quien tendría dos hijos, Apple y Moses, veinteañero el primero y casi también el segundo, de diecinueve. Se habían conocido en Londres, cuando la actriz fue a un concierto de ese grupo. Llevaron su noviazgo discretamente, al punto de que se casaron en secreto en la localidad californiana de Santa Bárbara. Cuando en 2014 se dijeron adiós, ella siempre lo recordó con cariño. Al punto que hoy en día si alguno de los dos necesita verse para comentar sobre todo asuntos relacionados con sus hijos, no tienen inconveniente alguno en acudir a las casas de uno u otra.

Acerca de su maternidad, Gwyneth siempre ha lamentado no haber tenido más descendencia, pero sufrió un aborto espontáneo, estando a punto de morir.

Soltera de nuevo tras su fallido primer desposorio, en 2017 reveló que rodando la película "Emma" en 1996 sufrió acoso sexual del libidinoso productor Harvey Weinstein, el implicado en el caso MeToo. Tarde, pero lo acusó. Y en ese trance contó también que Brad Pitt, al enterarse de que Weinstein quería acostarse con Gwyneth estuvo a punto de romperle la cara, conteniéndose por si las respectivas carreras cinematográficas de la pareja sufrieran las iras del productor de Hollywood, quien sabido es acabó siendo un apestado y arruinado; hoy encarcelado, despreciable personaje, quien de ser uno de los más influyentes productores ya no es nadie tras los barrotes de una cárcel.

Gwyneth Paltrow y su marido Brad Falchuk

Llegado el año 2018 Gwyneth volvió a contraer un segundo matrimonio, con el productor y guionista Brad Falchuk, celebrando los esponsales en Long Island. Él aportó dos hijos de una anterior relación. Siendo madrastra, ha confesado haber aprendido mucho de la manera de tratar a Isabella y Brody, sus hijastros, como si fueran propios, recibiendo a su vez el afecto de ellos.

Siempre está muy activa. Su última película es de este año, "Marty Supreme", todavía pendiente de su estreno más adelante. Además, la actriz es propietaria de una singular empresa, Goop, que ha lanzado una serie de productos, asegurando que proporcionan bienestar a quienes los usan. Uno de ellos, de discutible finalidad: vaporización vaginal. Asegura que tomando huevos de jade el organismo de la mujer se beneficia. También utilizando un enema de café. Y unos adhesivos para equilibrar la frecuencia energética corporal con material desarrollado en la NASA.

Como se comprenderán todos esos productos han sido objeto en la prensa femenina de los Estados Unidos de toda clase de comentarios. Al parecer, como negocio, Gwyneth ha obtenido pingües ganancias. Ella dice estar muy interesada en defender el feminismo, incitar a la práctica de una medicina alternativa al igual que la filosofía oriental.

Es una mujer extrovertida, amiga de otras celebridades del espectáculo, como su colega Winona Ryder, la cantante Madonna y también Beyoncé. Ésta, en un momento en que buscaba una niñera para su hija Blue Ivy, se lo comentó a Gwyneth, y ella se ofreció gustosa a serlo una temporada en la que aquella no paraba en casa un minuto por sus constantes actuaciones.

En esas incesantes actividades, tan variadas, Gwyneth Paltrow ha tenido tiempo para escribir varios libros de cocina, alguno con recetas de inspiración española. Se da la circunstancia de que tiene por vecinos al príncipe Harry y su esposa Megan Markle y ésta ha montado una empresa relacionada con el arte culinario. Residen en una zona exclusiva residencial en las afueras de Los Ángeles, Montecito. Gwyneth no conoce a sus mentados vecinos, aunque tiene la esperanza de encontrarse con Megan y comentar esa coincidencia de estar ambas interesadas en la comida. Bromea así: "Intentaré colarme entre su equipo de seguridad llevándoles un pastel hecho por mí".

En algunas publicaciones de Los Ángeles se han hecho eco de esa vecindad. Muchos periodistas de allí identifican a Megan Markle, por cierto, como duquesa de Sussex, lo que irrita en Inglaterra, en particular en la Corte británica, donde se asegura que la esposa del príncipe Harry no tiene derecho alguno para ostentar ese título. Lo que es discutible en Estados Unidos.

Concluimos con una relación que Gwyneth Paltrow mantiene con una familia española residente en la localidad toledana de Talavera de la Reina. Resulta que cuando la futura actriz era estudiante participó en un intercambio cultural, y con quince años de edad viajó hasta la casa de esa familia. "Aquel viaje cambió mi vida", recordaba. Aprendió nuestro idioma, quedó fascinada del paisaje, las costumbres, y en particular la gastronomía. La simpatía de las gentes con las que se relacionó. De tal manera que no olvida esos días pasados aquí. Cuando recibió el Óscar, invitó a varios miembros de esos amigos talaveranos, con quienes mantiene periódicamente contactos y procura volver a Talavera de vez en cuando. La ciudad la nombró en 2003 "hija adoptiva". Tanto alaba nuestra cultura, que tiene una amiga mallorquina en Londres con la que se comunica en español a menudo. Por si fuera poco, en su casa, la niñera que cuidaba de sus hijos siendo menores es española. Añadimos, a esa admiración que tiene hacia nuestra cultura, que en 2008 rodó el documental "Spain…on the road Again". Recorrió España y en los trece episodios que duró, resultó ser una guía excepcional, alabando cuanto de positivo halló en ese viaje.