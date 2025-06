El álbum de fotos de Alejandra Rubio en Turín tras la condena a los hermanos de Carlo Costanzia

3 / 8

La noticia de la sentencia ha sido un fuerte impacto para la familia, algo que evidenció el padre de los condenados en su última entrevista en De Viernes, donde expresó cómo se sentía después de conocer la noticias. Además, aprovechó su visita al plató de Telecinco para defender la inocencia de sus hijos y alegar que recurrirán la sentencia, pues "no comprenden" unas condenas tan "duras" para los dos hermanos, especialmente para el mayor: "Estamos bastante afectados. No se ha hecho justicia", expresaba el italiano en el plató de Telecinco. "Los fiscales les proponen un acuerdo a estos chicos, pero a nosotros no. No lo hacen ningún momento. ¿Por qué no nos lo dijeron a nosotros? Los abogados de estos chicos aceptaron que la acusación fuera por un intento de homicidio. Nosotros tratamos de plantear un posible acuerdo y los fiscales dijeron que no les interesaba en absoluto".