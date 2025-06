La princesa Leonor regresa España y la reina Letizia despeja su agenda para disfrutar de sus hijas

La princesa Leonor ha regresado a España para continuar con su formación militar, cinco meses después de zarpar el 11 de enero desde el puerto de Cádiz a bordo del Juan Sebastián de Elcano.

Leonor de Borbón pasará unos días en la Zarzuela antes viajar a Canarias el próximo sábado, 14 de junio, para incorporarse a la dotación de la fragata Blas de Lezo, un moderno buque de guerra de la Armada. El 22 de junio atracará en Ceuta y a primeros de julio, el 3, se reincorporará a Elcano. Mientras, la reina Letizia ha despejado su agenda esta semana, quizá para estar con sus hijas.

Según el digital Monarquía Confidencial, Juan Carlos I ha estallado y ha manifestado a su entorno que: "He callado mucho, por el bien de la institución y de España, pero hay cosas que no tolero más. Mi vida la gestiono yo". A pesar de los consejos de su abogado y de sus asesores, que forman parte de su séquito más íntimo, Juan Carlos no sigue directrices y se empeña él mismo sus asuntos y en tomar las decisiones. "Escucha consejos, pero los rechaza. Para él, la imagen es lo primero. No le interesa negociar, solo limpiar su nombre", explica un allegado. Lo que no sabremos es cómo le ha sentado la entrevista que ha realizado Urdangarín este fin de semana.

LOC ha entrevistado a Jesulín de Ubrique con motivo del 30 aniversario de la famosa corrida ante 14.000 mujeres en El Puerto de Santa María, y que tenía como lema "Va por ellas". El diestro ha contado: "Se quedaron muchas fuera. Las entradas eran gratis. Puede que hubiera llenado el Santiago Bernabéu. Disfruté mucho. Veía a la gente pasarlo bien. No sufrí acoso. Nada". Y mientras Jesulín recuerda esa hazaña, Belén Esteban se ha vuelto viral porque este año se ha grabado mientras caminaba de rodillas por el altar de la Iglesia mientras llora a lágrima viva mientras se encomienda al Santísimo Cristo de la Salud de Paracuellos del Jarama.

Bárbara Rey está a punto de lanzar sus memorias aunque la polémica está no por lo que ya ha contado en otras ocasiones, sino porque cita por primera vez a Adolfo Suárez relatando su campaña a favor de UCD en las elecciones de 1977.