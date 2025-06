Bárbara Rey, rota al ver unas imágenes inéditas de su hijo Ángel Cristo fuera de sí

Bárbara Rey es sin duda el personaje de la semana. Esta semana ha presentado sus memorias, un libro donde narra algunos de los capítulos más polémicos de su vida, entre ellos, su tormentosa historia el rey Juan Carlos I. Por este motivo, la actriz acudió como invitada al plató de De viernes, no solo para promocionar su biografía, sino también para actualizar cómo se encuentra después de meses sin tener relación con su hijo Ángel Cristo.

En un momento de la entrevista, donde se vivieron momento de auténtica tensión con los colaboradores que pusieron en duda algunas de los capítulos que narra en el libro, el programa mostró a la invitada unas imágenes en las que se veía a su hijo fuera de sí. Se trata de una grabación que se realizó hace semanas, cuando le propusieron grabar una terapia en la que tenía que enfrentarse a episodios de su infancia y de la relación con su madre.

Los espectadores solo pudieron ver una parte de esta bronca, donde se podía ver a Ángel Cristo quitándose con furia los cables del micrófono cuando le enseñaron una carta que él mismo escribió dirigida a su madre en el año 1995. Fuera de sí, acusó al programa de querer humillarlo y pretender "hacer televisión" de un hecho tan doloroso como sus traumas infantiles.

Bárbara Rey pudo ver el resto de la secuencia, que debido a la crudeza de las mismas el programa decidió no emitir. "Ángel se enfadó por el momento en el que se hablaba de las cartas que envió siendo adolescente a su madre hablando mal de su padre", dijo Beatriz Archidona mientras Bárbara, con una tablet y unos auriculares, veía el resto de la grabación.

Bárbara Rey se derrumba al ver las imágenes de su hijo Ángel Cristo Jr totalmente fuera de sí. 🪩 #DeViernes

Minutos después, completamente rota y con lágrimas en los ojos, Bárbara Rey suplicó a la presentador no seguir viendo las imágenes: "No puedo ver más", dijo, asegurando no solo que reconoce a su hijo en las imágenes sino que es una confirmación del temperamento al que ha hecho referencia en varias ocasiones: "Siempre he tratado de que nadie supiera nada pero no quiero hablar. Una cosa es algo que tú puedes ver y vivir en privado y otra es que vosotros tengáis eso. A mi hijo lo que he querido siempre", señaló, aclarando que pese a todo, sigue queriendo a su hijo y desea protegerlo: "Él sabe lo que le diría. Le diría que le sigo queriendo y que me moriré queriéndole y le deseo lo mejor. Le pido a dios que esté perfectamente y que no tenga que recurrir nunca a mi porque será señal de que le irá todo de maravilla".

Bárbara concluyó su entrevista haciendo un llamamiento a las madres que pasen por este tipo de situaciones con sus hijos: "El hecho de que tu hijo tenga tu sangre y lo hayas parido, no significa que dejes que tu hijo, te destruya. Llega un momento en el que hay que salir adelante, hay que sobrevivir".