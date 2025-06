Anabel Pantoja responde a las críticas por su look en la boda de Susana Molina: "Habéis conseguido hacerme daño"

Anabel Pantoja acudió el pasado viernes a la boda de su mejor amiga, la creadora de contenido Susana Molina con Guille Valle. Anabel, que acudió a la boda acompañada de su pareja, David Rodríguez, optó por un vestido largo en blanco y negro, fluido, ceñido en el pecho que destacaba por los abalorios que bordeaban el cuello, y que complementó con un bolso blanco de plumas y sandalias de tacón en negro. A la hora del peinado , Anabel optó por llevar el cabello recogido en un moño dejando suelto unos mechones ligeramente ondulados.

Sin embargo, su look ha recibido muchos comentarios negativos que la propia Anabel no ha dudado en compartir captura en sus redes sociales:

"Siempre en fotos que he visto con las tetas al aire, más que sea de un chino compra un sujetador", "donde vas sin sujetador, hija mía, que no eras Kate Moss", "madre mía, parece la pollera del mercadillo", "por favor, que mal le siente el traje, con al parte de abajo del pecho, enseñándola en plan horterisima", son algunos de los comentarios que ha publicado.

Ante todas estas críticas recibidas, Anabel Pantoja ha explotado y ha compartido en sus historias de Instagram una imagen de ella con lágrimas en los ojos y un duro mensaje: "Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy lo habéis conseguido y solo leí los primeros porque tuve que parar", ha comentado visiblemente afectada por lo sucedido.

"Jamás imaginé que las redes se pudieran convertir en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunos las caras... vuestras familias y no sé por qué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida. ¿Sabéis lo afortunados que sois con tener salud, vida, familia, amigos? Disfrutarla por favor, no os metáis en perfiles que no seguís y soltéis veneno, eso no es sano para el cuerpo", ha zanjado molesta.

No es la primera vez que los haters llenan las publicaciones de Anabel Pantoja de comentarios negativos y críticas: desde un viaje en avión con su hija para pasar unos días junto a su familia en Sevilla y Córdoba, a ser criticada porque sale a tomar el aperitivo con unos amigos o incluso por enseñar la tripa de embarazada a lo que respondió. En aquella ocasión Anabel no dudó en responder que "en casi los 9 meses he cogido 10-12 kilos. Lo normal en un embarazo. Estoy cansada de las lecciones que intentan darme para alimentarme, cuando todos mis análisis y niveles están perfectos. Lo de ir con la barriga al aire es porque si voy con falda o pantalón tiene que ir por debajo porque evidentemente en la cintura me hace daño. Aparte de que creo que para mí es precioso. Os pido perdón a los que os moleste que enseñe mi barriga pero sino lo hago ahora, ¿cuándo coño lo haré?", comentó.