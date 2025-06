Ángel Cristo Jr. vuelve a hacerse la víctima y ataca de nuevo a su madre y a su hermana

Este fin de semana ha estado protagonizado por la actividad de las Familias Reales. El sábado, en Londres se celebró "Trooping the Colour", que es el desfile por la celebración del cumpleaños del rey Carlos III. Una celebración donde ha destacado Kate Middleton, muy elegante con un abrigo-vestido midi en azul turquesa y tocado. Sin duda, fue una de las grandes protagonistas del evento junto con sus hijos.

Mientras, el sábado, la princesa Leonor embarcó en Las Palmas en la fragata Blas de Lezo para continuar con su formación naval. Por su parte el rey Felipe VI ha estado en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia) y al más puro estilo "Top Gun" para probar un avión que será el mismo con el que se formará la princesa Leonor durante su estancia en la Academia a partir del 1 de septiembre.

Uno de los personajes de esta semana, Bárbara Rey estuvo en "De Viernes" para hablar del su libro de memorias donde narra algunos de los capítulos más polémicos de su vida, y actualizar cómo se encuentra la ex vedette después de meses sin tener relación con su hijo Ángel Cristo Jr.

El momento mas duro de la noche fue una grabación que se realizó hace semanas, cuando le propusieron a Ángel grabar una terapia en la que tenía que enfrentarse a varios episodios de su infancia así como la relación con su madre. Debido a la crudeza de las mismas el programa decidió no emitirlas y tan solo las pudo ver Bárbara, quién con lágrimas en los ojos suplicó a la presentador no seguir viendo las imágenes: "No puedo ver más".

Ayer Ángel Cristo Jr., apareció en su canal de Youtube, victimizándose una vez más, donde no dudo en atacar a su hermana y su imagen diciendo que quieren cargarse su imagen. En ese vídeo que vio su madre en "De Viernes" cuenta que corresponde a una pelea y que no se puede emitir en TV porque aparece una persona de la productora. Además, ya ha dejado claro que no se piensa callar. Probablemente, no sabe dónde se ha metido…

Raphael reapareció en Mérida, donde ha actuado hasta en ocho ocasiones, donde estuvo acompañado de sus hijos Alejandra y Manuel, así como sus nietos Manuela y Carlos. El artista cantó 30 canciones seguidas, con buena voz, aunque no quiso hacer ningún discurso, solo cantar.