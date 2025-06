Carmen Borrego y Paula Vázquez no se pierden el regreso a los escenarios de Raphael en Mérida

Seis meses después de retirarse de los escenarios tras serle diagnosticado un linfoma cerebral tras sufrir un accidente cerebrovascular en el que ha estado centrado en su recuperación, Raphael ha reaparecido en el Teatro Romano de Mérida, dentro de la décima edición del Stone&Music Festival, que se celebra este mes de junio.

Después de tener que cancelar su gira de conciertos, Raphael ofreció un concierto con treinta temas donde no faltaron grandes éxitos como 'Mi gran noche', 'Escándalo', o 'Yo soy aquel' y de unas dos horas de duración, donde se ha visto que estaba recuperado. Una vuelta que no se ha querido perder sus hijos Alejandra y Manuel, así como algunos de sus nietos.

Entre el público que ha abarrotado el recinto y ha coreado emocionado sus canciones, estaba Carmen Borrego y su marido, José Carlos Bernal, que no han dudado en desplazarse hasta la localidad extremeña para estar al lado de Raphael en este regreso a los escenarios tan esperado como especial. Carmen ha presumido de la relación tan estrecha que ha tenido su familia con el de Linares, "sobre todo por mi madre".

Carmen Borrego y José Carlos Bernal

A pocos metros de Carmen Borrego también estaba Paula Vázquez, que acudió acompañada de su pareja, el periodista Ignacio Sagnier. La presentadora no quiso hacer declaraciones sobre su vida personal, aunque dentro del teatro se la ha visto emocionada, poniéndose en pie para aplaudir durante el show.

Durante estos meses Raphael no ha realizado apariciones públicas, aunque siempre ha atendido a los medios para explicar su evolución y recuperación médica. "No soy especialmente valiente, pero cuando algo así llega, no hay más remedio que enfrentarlo. Mi cuerpo acepta todo enseguida. Me hace efecto todo muy rápido. Y eso también es una suerte", explicaba en una entrevista en 'El Mundo' desvelando que el tratamiento está funcionado.