Una escultural Eva Longoria disfruta de una jornada de playa familiar en Marbella

Longoria incluye en su rutina diaria una serie de hábitos de cuidado personal para sentirse bien consigo misma: "Me sumerjo en agua fría, tengo luces rojas encendidas, hago entrenamiento de fuerza con pesas, medito, escribo un diario, me despierto con la luz del sol, hago conexión con la tierra, tengo un anillo Oura para controlar el sueño profundo y tomo magnesio y otros suplementos". Con todo esto, la actriz no quiere evitar el paso del tiempo sino crecer con salud: "No es porque no quiera envejecer, sino porque quiero envejecer".