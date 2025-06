Violeta Mangriñán denuncia la suplantación del perfil de su hija: "Van a cambiar muchas cosas"

Violeta Mangriñán lleva años dedicándose a las redes sociales, exponiendo su día a día compaginando trabajo y familia. Lo muestra todo y siempre ha defendido ser transparente compartiendo una gran parte de su vida en su perfil. La influencer siempre ha sido clara sobre su pensamiento de mostrar el rostro de sus hijas, desde que nacieron Gala y Gia han aparecido en las pantallas de los más de 2,4 millones de seguidores en Instagram. Ahora, Mangriñán ha hecho una denuncia pública sobre perfiles que suplantan la identidad de las pequeñas.

"Violeta, a tu hija le han hecho una cuenta", alertaba una seguidora a la influcer. Con esta captura de un mensaje de una seguidora Violeta comunicaba que recibe diariamente advertencias sobre la existencia de un usuario bajo el nombre de su primera hija dice ser un "club oficial", lo más parecido a un club de fans de la pequeña de las Colloricchio Mangriñán, y que siendo consciente de ello escribía: "Esa cuenta ya lleva tiempo, la tengo bloqueada".

El bloqueo imposibilita la opción de ver las imágenes desde la cuenta, pero al ser un perfil público, el usuario de Violeta está abierto para todo el que tenga Instagram. "Le pedí amablemente 3 veces que dejase de suplantar la identidad de mi hija pero no me hizo caso", explica sobre su trato con la persona que gestiona la cuenta.

"El contenido que divulga son fotos publicadas por mi y asumo la responsabilidad de mis actos", confiesa, "podría denunciarla por suplantar la identidad de una menor pero voy a esperar un poco ya que en breve van a cambiar muchas cosas", anuncia la influencer. "Mientras tanto a ver si la persona que está detrás de esa cuenta recapacita".

Se desconoce cual es la intención de Violeta pero ha reflexionado y alguna medida va a tomar al respecto sobre esta práctica: "Yo por mi parte ya he recapacitado lo que tenia que recapacitar". No sabemos si dejará de mostrar el rostro de las pequeñas o si optará por temas legales y denuncias, pero ahora son muchos los que son conscientes de los posibles peligros y se replantean exponer la vida de sus hijos.

Los influs dejan de mostrar a sus hijos en redes

La primera sorpresa fue cuando María G. de Jaime y Tomás Páramo que comenzaron en redes enseñando el rostro de su primogénito desde su nacimiento, decidieron pixelar su cara cuando pasó a primaria: "Es un punto de inflexión en el que pasan de ser como bebés a niños y hacerse más mayores".

Pronto le siguió María Pombo, que lejos de dejar de mostrar la cara o evitar que salga en sus redes, Martín sale desde perspectivas donde no aparece el rostro completo. Sin embargo, una de sus grandes amigas, María Fernández Rubíes asegura que no trabaja con sus hijos pero si los muestra cuando ella quiere, al igual que Teresa Gonzalvo o Marta Lozano han hasta el momento no se han planteado dejar de enseñarles y lo hacen con naturalidad, al igual que Violeta, enseñando a las personas que ocupan gran parte de su vida.

Dulceida tuvo una mala experiencia, tras el nacimiento de la pequeña Aria y la primera polémica como madre por un fuet, decidieron disfrutar de la maternidad sin exponer la cara de la pequeña durante los primeros meses, hasta que en navidad, por la felicidad del momento subieron una foto de las tres y las críticas volvieron a surgir, esta vez planteándose el cambio de opinión de la influencer, por lo que Aída y Alba decidieron zanjar polémicas alrededor de la niña volviendo a ocultar su cara.

Por su parte, Laura Escanes nunca ha mostrado rostro Roma, y ella se ha hecho eco en numerosas ocasiones de los mensajes que le llegan acerca de la maternidad como padres divorciados, el echo de no exponerla en redes con frecuencia le supone recibir comentarios de ‘mala madre’.