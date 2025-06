Paz Padilla emite un comunicado entre lágrimas tras su polémica en Cádiz: "Quieren generar odio y dividirnos"

Paz Padilla se ha visto envuelta en una polémica después de que varios grupos de comerciantes de Zahara de los Atunes y Cádiz se hayan unido para denunciar públicamente que la humorista los está amenazando con demandarles por utilizar la tradicional raspa de pescado que decora los típicos artículos de recuerdo de la zona. Se trata de un logo que lleva décadas utilizándose en camisetas, tazas y demás objetos que se venden a los turistas y que, según estos comerciantes, Paz Padilla se habría apropiado registrándolo.

Unas acusaciones maniqueas e interesadas, pues lo que la humorista hizo hace tiempo fue registrar un diseño de raspa muy específico, creado por su amigo Xoan Viqueira, y que utiliza en las camisetas y en las prendas de su firma de ropa, Noniná, cuya tienda física se encuentra precisamente en Zahara de los atunes.

En un primer momento fue su equipo de abogados el que emitió un comunicado calificando de falsas las acusaciones de los comerciantes de la zona y ahora es la propia Paz Padilla la que, a través de su cuenta de Instagram, ha publicado un demoledor y lacrimógeno vídeo en el que aclara el asunto.

"Hago este vídeo para toda mi gente de Cádiz. Con todo mi amor y mi corazón, porque no pienso permitir que nos dividan y generen odio con informaciones falsas y calumnias. Os quiero", comienza diciendo la actriz, visiblemente emocionada y leyendo un texto, probablemente consensuado con su equipo jurídico. "Quiero hacer este vídeo para dirigirme a todos vosotros. A nuestros gaditanos y a toda nuestra gente de Zahara de los Atunes y de Barbate que es lo que de verdad me importa. Lo único que me ha dolido de todo lo que ha pasado es que hayan calado mentiras y calumnias con la única intención de generar odio y dividirnos y, sobre todo, que alguien haya podido pensar que yo sería capaz de hacer algo que perjudique a mis raíces y a mi gente"".

"Lo primero, lo que no se puede hacer es que una mentira porque se repita mil veces se convierta en una verdad. La raspa no es nuestra y jamás hemos pretendido que lo sea, solo faltaba", continúa, reconociendo que la raspa es una marca "universal" de las zonas de costa: "Nosotras lo que defendemos es que cuando dimos vida a Noniná creamos un diseño característico para nuestra marca".

Paz Padilla explica que la raspa de pescado es un símbolo que no se puede registrar ni patentar al tratarse de "un símbolo de bien cultural". Lo que sí registró fue un diseño específico, creado exclusivamente para su marca de ropa, de ahí que no quiera que otras tiendas se apropien de él: "Por eso es importante aclarar que no estamos registrando una raspa universal, sino un diseño específico de ella y únicamente para el sector textil y complementos. Si hubiera sido universal, el registro de marcas y patentes no nos hubieran permitido registrarla y se registra, precisamente, para evitar como nos ha pasado hace, casualmente, una semana, que pueda confundirse porque se parezcan lo suficiente como para crear un riesgo de confusión o de asociación en el mercado, que la confusión o la asociación son términos muy subjetivos que dan lugar a muchísimas opiniones".

"Pero volvemos a lo de antes, los que tienen que resolver esa confusión no es un plató, sino la oficina española de patentes y marcas. Quien diga que yo he querido registrar la raspa, miente. Quien diga que yo he prohibido utilizar el símbolo de la raspa, miente. Pedimos no hacer uso de nuestro diseño específico, un diseño que hizo mi gran amigo Xoan Viqueira, con todo su amor, a quien como a cualquier artista debemos proteger su propiedad y su talento", dice en el vídeo, que además cuenta con el apoyo del propio diseñador del logo que ha escrito un mensaje de apoyo a su amiga: "Nada más que añadir. Si hay alguien que me ha enseñado a amar el sur y que lleva por bandera su tierra esa eres tú".

Y concluye Paz: "El problema surge que para no confundir al consumidor entre marcas. Dicho esto y por poner ejemplos lógicamente, tú en tu marca puedes usar un oso, pero no puedes usar el oso de Tous (...) Llevamos con la marca seis años. En Zahara hay muchísimos comercios con diseños de raspa y jamás hemos dicho nada, porque eran diseños diferentes. Cada uno el suyo, con su esencia y su historia, pero no el mismo. Nos encontramos en una situación en la que se pretende resolver el problema desde los platós y no donde toca, que es mediante los causes formales ante este tipo de situaciones, en el registro de marcas, patentes, juzgados y tribunales correspondientes. Con una campaña de desprestigio, desde afirmaciones totalmente falsas con el único objetivo de generar odio y dividirnos. Es muy injusto porque siempre he llevado Cádiz y a Zahara de los Atunes por bandera".