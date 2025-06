Valeria Vegas en esRadio: "No quiero santificar a Sara Montiel pero sí poner en valor lo que tuvo que pasar y logró"

Súper Sara es la nueva serie documental de HBO Max que cuenta la historia de Sara Montiel, desde sus inicios hasta su consagración en Hollywood. Además, este relato íntimo ha contado con la participación de rostros del mundo de la cultura como Alaska, Boris Izaguirre o Bibiana Fernández. Valeria Vegas, la directora del proyecto, ha hablado en La Crónica Rosa del programa Es la Mañana de Federico de esRadio sobre la serie.

Sara Montiel, una adelantada a su tiempo

"Sara era de esas estrellas que abrían las puertas de su casa, que no esperaban a hacer un documental para contar todo, te lo contaban buenamente", ha afirmado Vegas sobre la personalidad de la artista. "Joan Collins se casó con un hombre más joven, Elizabeth Taylor con un albañil que conoció en la clínica Betty Ford. Sara hizo lo mismo que esas estrellas, lo que pasa es que aquí nos llevamos las manos a la cabeza y nos parecía fatal", ha dicho Vegas sobre las relaciones de Montiel.

Pepe Tous fue uno de los amantes de Montiel, con el que tuvo dos hijos tras casarse en 1979. "Cuando enferma Pepe Tous, ella se lo oculta hasta al propio Pepe Tous. Ella estaba haciendo aquel programa de Ven al paralelo. Presentaba eso con la mejor de las sonrisas y su marido se estaba muriendo", ha contado Vegas.

"Tiene esta línea muy coherente porque ha elegido no salir. Hay archivos de ellos porque su madre los sacaba de pequeñitos, pero Thais no ha salido nunca; me pareció algo que hay que respetar", ha contado Vegas sobre la privacidad de los hijos de la actriz, Thais y Zeus, éste último sí participa en la serie.

Los temas de la serie y el mito del estrella

La serie está dividida en tres capítulos que corresponden a las distintas etapas profesionales y personales de Montiel, y para ello ha contado con la participación exclusiva de Luis Fernando Carrasco, su confidente durante décadas, y su hijo, Zeus Tous, tal como ha indicado Vegas: "Thais tuvo el gesto maravilloso de ‘podéis hablar de todo porque mi madre siempre habló de todo’".

Algunos de los temas del documental son el feminismo, la identidad, la libertad sexual, ser diferente, etc. Todo ello reflejado con elegancia, descaro y ternura, al más puro estilo Sara Montiel. "No quiero santificar a Sara, quizá mitificarla —que no le hace falta porque ya era un mito en vida—, pero sí poner en valor lo que tuvo que pasar y lo que logró", ha destacado Vegas.

Nacida con el nombre de María Antonia Abad Fernández en Campo de Criptana (Ciudad Real), Sara Montiel fue la primera actriz española que triunfó en Hollywood, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del séptimo arte en España y en un ícono. "Están las fotos con Hitchcock, Elizabeth Taylor, James Dean. Estaba casada con Anthony Mann, un director de cine que hizo westerns increíbles. Obviamente estuvo ahí", ha explicado Vegas.

"A Sara Montiel la tenemos vista porque iba a todos los programas y es de agradecer. A la estrella la conocemos. Sara fue siempre la misma", ha concluido Vegas de Montiel, una de las artistas más importantes del panorama español de la época, que seguirá siendo un mito y una leyenda.