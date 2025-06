El matrimonio no está en los planes de Lucía Rivera

Lucía Rivera ha vuelto a ser imagen de la nueva colección de gafas de la firma Sunglass. El hotel Bless de Madrid, es donde se organizó la presentación a los medios. La modelo respondió a todo lo que se le preguntó y sus respuestas como era de esperar no pudieron ser más naturales. Hablar con Lucía es un auténtico placer.

Hay que recordar que en otra ocasión está presentación la compartió con Kika Cerqueira, la hija de la última novia que ha tenido su padre Cayetano Rivera. "Me gusta compartir sesiones con ella, las dos somos modelos, siempre nos hemos llevado muy bien, aunque ellos hayan roto, la amistad entre nosotras continúa", aseguró.

La asturiana está feliz con si novio, el mallorquín Fernando Wagner. "En cuanto termine el acto cojo un avión y me voy a verle. Tengo mucho trabajo y en cuanto tengo tiempo libre lo compartimos, para mí Mallorca, es como estar de vacaciones, cuando estoy allí y Fernando trabaja, me voy a la playa". Así lo contó.

Lucia tiene 26 años y está en un momento profesional buenísimo, y no se le pasa por la cabeza retirarse. El día que lo haga, me gustaría vivir en Asturias, y poder comprarme allí una casa, pero tal y como están los precios, hoy me parece imposible. No tengo planes de ser madre, ni de matrimonio. "Soy anti-boda, soy contraria a todo lo que supone postureo. Como mucho una boda sencilla en una playa. No soy nada clásica para esas cosas. Mi madre es más que yo. Tampoco Fernando me ha pedido matrimonio, ni me ha regalado el anillo de compromiso", afirmó.

La relación que mantiene con su madre es inmejorable. "Somos como hermanas, quien ejerce de madre es mi abuela". Así se despidió.