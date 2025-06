La amiga de Lamine Yamal denuncia amenazas

La influencer Fati Vázquez, que ha sido fotografiada con Lamine Yamal mientras disfrutan de una jornada marinera en el sur de Italia, ha respondido a las duras críticas y amenazas que está recibiendo en redes sociales, donde acumula más de 400 mil seguidores: "Somos dos personas que lo quieren pasar bien y ya está"

Cristina Tarrega entró ayer por la tarde en TardeAR para dar mensajes directos de Alejandro Sanz, a quién le une una gran amistad. Alejandro está tranquilo aunque no es una situación agradable. La presentadora ha defendido a su amigo, que se encuentra en Estados Unidos trabajando junto a su pareja, Candela Márquez: "Todo lo que ella puede hacer está dentro de la ilegalidad. Cuando tú mantienes unas conversaciones íntimas, eso no tienes por qué exponerlo, ni puedes ni debes. Otra cosa es lo que ella quiera hacer, lo que hará y sus consecuencias". "Lo que sí quiere dejar claro y me pide que lo diga es que esto sucedió cuando ella tenía 24 años, hace un año y medio. Y él, en esos momentos, no estaba con nadie".

Tárrega ha asegurado que el compositor no se sentó antes con sus abogados: "En ningún momento ha habido movimientos de abogados, ni reuniones y me pide que os lo diga. Lo que decidió ayer por la tarde es sentarse y escribir. Es por donde él se manifiesta". Tampoco no ha dudado en revelar los planes de la joven: "Está buscando dinero".

El fallecimiento del actor Manolo Zarzo ha sacado a la luz un enfrentamiento familiar del que poco o nada se sabía y que ha convertido a algunos de los cinco hijos habidos en dos matrimonios, que en las últimas horas se han convertido en protagonistas de toda esta historia de rencillas familiares.

Después de hablar con Mario Zarzo, deja claro que en el Tanatorio donde despidieron a su padre, él avisó a quién tenía que avisar dejando claro que no quería "ni curiosos, ni cotillas ni periodistas", aunque un periodista se coló hasta la cocina y eso le molestó. Flavia también criticó haberse enterado por terceras personas del fallecimiento de su padre, recalcando que fue recibida por Mario con un abrazo y que no se produjeron ni peleas ni altercados, aceptando las disculpas de su hermano por haber perdido las formas con los periodistas que estaban allí.

Después de haber protagonizado casi 140 producciones, entre obras de teatro, series de televisión y películas, Zarzo nunca tuvo el reconocimiento que se merece y la Academia de Cine no le concedió el Goya de Honor.