Ivet Playà contraataca a Alejandro Sanz y contará su verdad desde un plató de TV

El día que se cumplían 11 años de su proclamación como Rey de España, Felipe VI ha concedido seis títulos nobiliarios a Rafael Nadal como marqués de Llevant de Mallorca; a Teresa Perales como marquesa de Perales; a Luz Casal como marquesa de Luz y Paz; al bioquímico y biólogo molecular Carlos López Otín como marqués de Castillo de Lerés; a la fotógrafa Cristina García Rodero nueva marquesa del Valle de Alcudia y a quien fue jefe de la Casa de S.M. el Rey Jaime Alfonsín Alfonso, con el título de marqués de Alfonsín con Grandeza de España.

Tal y cómo informó Casa Real, "sus respectivas trayectorias son exponentes de la excelencia, ya sea al servicio de la Corona o en el ámbito del pensamiento, la cultura, la ciencia, las artes y el deporte. Son fuente de orgullo para España y son referencia permanente de valores que deben de inspirar a nuestra sociedad y que se reflejan, tanto en el discurso de proclamación de Su Majestad el Rey ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, como en los principios de servicio, compromiso y deber que imprime a Su reinado".

Hasta la fecha, Don Felipe tan solo se había dedicado a confirmar sucesiones de títulos, firmar rehabilitaciones de otros títulos que se habían dejado de utilizar, sin olvidar que revocó en junio de 2015 el ducado de Palma de Mallorca concedido por el rey Juan Carlos a la infanta Cristina en septiembre de 1997, con motivo de su boda con Iñaki Urdangarín. Recordar que el último título nobiliario concedido en España fue el del condado de Gisbert, concedido a la historiadora y académica Carmen Iglesias Cano, que fuera preceptora de Felipe VI. Nuestros colaboradores creen que son los primeros seis de los próximos títulos que vendrán, y que consideran que personalidades como Amancio Ortega, Juan Roig o Julio Iglesias, podrían ser merecedores de los mismos.

Parece ser que Ivet Playà, que esta noche aparecerá en "De Viernes", empezó a "enredar" en marzo ya que se puso en contacto con una revista para contar su relación con Alejandro Sanz. Una gran amiga del cantante, Tamara Gorro, ha comentado que le pide a Sanz dinero con la excusa de que a su madre le va mal un negocio, además de pedirle dos casas. Es entonces cuando los asesores del cantante quedan extrañados. Al prinicpio va de buenas pero luego amenzó con hablar ante los medios.

Ayer ya se filtraron algunos pasajes de lo que contará Ivet esta noche en TV: " Tuve que empaparme de él, contacté con gente del entorno de Alejandro, lo conseguí y a partir de ahí, pues Alejandro me empezó a seguir en redes sociales. Luego me invitó a un concierto. Nos conocimos al año siguiente. Me invitó a que le trajese un trabajo en mano porque me dijo que lo había perido. Creo que era una excusa para conocernos en persona".

Finalmente comenta que le felicita en su cumpleaños, y que ese día "me dio un beso en la comisura del labio.