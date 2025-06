Telecinco corta la vergonzosa entrevista de Ivet Playà sobre Alejandro Sanz: "No es ético lo que estás haciendo"

Tensa entrevista la que se vivió este viernes en Telecinco. Ivet Playá, la fan de Alejandro Sanz que denunció en redes sociales víctima de manipulación por parte del cantante desde su adolescencia, visitó el plató de De viernes para dar más detalles sobre su relación profesional, íntima y sentimental con el artista y le acusó de sobrepasar los límites éticos y morales con ella.

La invitada llegó al plató visiblemente nerviosa y sin dar muchos detalles sobre sus acusaciones, intentando desviar el tema y contando una historia que no convenció ni a los presentadores ni a los colaboradores: "Hay ciertos actos y actitudes concretas que yo viví en primera persona. La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta que el Alejandro que yo idolatraba, no existía. No fue de la noche a la mañana", dijo sobre su relación con Alejandro Sanz, sin detallar qué es eso tan malo que le hizo el artista, más allá de tener una relación de amistad y sexual con ella.

En los últimos compases de la entrevista, los presentadores Beatriz Archidona y Santi Acosta intentaron hacer un resumen de sus declaraciones: "Estamos hablando de una persona con un trabajo público que se está jugando mucho", recriminó Archidona a la invitada, insistiéndole en si habían existido actitudes delictivas por parte del cantante. "Actitudes delictivas en nuestro vínculo íntimo, no. Pero hay irregularidades", dijo, asegurando que no quiero hablar de ello en público pues quiere hacerlo en un juzgado.

Finalmente fue Santi Acosta el que tomó la palabra, asegurando que después de la charla seguía sin saber qué era lo que estaba denunciando: "No hemos entendido cuál es el daño que has sufrido en esa relación como para salir en redes a denunciar eso. Si hablas de irregularidades, deberías ir a un juzgado, no a un plató de televisión". Ivet por su parte, se limitó a decir que hay muchos testigos y víctimas de Alejandro Sanz que tienen intención de hablar públicamente. A la presentadora no gustó que utilizase la palabra víctima "con tanta ligereza" y le pidió que detallase algo más de sus acusaciones. "Hablo de personas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres. Según sus palabras, es manipulación emocional y hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual", dijo la invitada, desatando la ira de los colaboradores.

"Mira, no. Esto ya no Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad. Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo", dijo Beatriz Archidona, antes de corta definitivamente la entrevista e invitar a Ivet a abandonar el plató.