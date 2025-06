Karla Sofía Gascón, entre los asistentes a la inauguración de la emblemática cúpula del Hotel Palace de Madrid

La restauración del hotel Palace de Madrid, una obra que ha costado años, en la que ha estado al frente de la misma Lázaro Rosa-Violán. Sin lugar a dudas ha sido todo un éxito, y es digno de ver.

Una inauguración de las que marcan época, todo perfectamente dirigido por Paloma García responsable de las relaciones públicas y comunicación del hotel. Dicha cúpula forma parte de la historia de nuestro país. Mil ochocientos cincuenta cristales confirman esa obra de arte. Así me lo explicó Paloma, que no podía estar más orgullosa, por lo bien que había salido todo: "La obra se ha ido haciendo por partes, de tal manera que así el hotel ha permanecido abierto durante el tiempo que han durado la restauración".

Mientras Lázaro que, a pesar de vivir prácticamente en un avión porque no para de viajar a cualquier país del mundo donde es requerido por valía profesional, acudió con su pareja, el diseñador Mariano Moreno. Sin querer entrar en detalles, para no desvelar las sorpresas, me comentó que "todavía quedan muchas cosas por hacer, se trata de las terrazas, va a ser espectacular".

Acudieron un gran número de invitados, entre ellos la actriz, Karla Sofía Gascón que comentó que "estoy muy agradecida a todas las personas que me han ayudado". También estuvo Topacio Fresh, la Dra. Trasmonte o Beatriz Tajuelo, la que fuera pareja de Albert Rivera durante varios años: "en aquel tiempo que fui conocida por aquella circunstancia la prensa siempre me trató muy bien. Mi vida es muy diferente ahora y estoy encantada con mi trabajo", confesó.

Hubo música en vivo de los años 30, bailarines ataviados de la época y champán como si no hubiera un mañana, un coctel de los de verdad. ¡Felicidades!.